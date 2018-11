Dal Def 2018 allo stop di Bruxelles | i round della sfida tra Italia e Ue sui conti

Manovra - Pisauro (UpB) : “Nel 2019 deficit 2 - 6 - non 2 - 4%”. E sulle pensioni : “Con quota 100 riduzioni Dal 5 al 30% assegno lordo” : Dopo i dubbi posti dall’Istat e dalla Corte dei Conti sulla Manovra e sui provvedimenti più rilevanti, è toccato all’Ufficio parlamentare di bilancio, secondo cui il deficit “si posizionerebbe nel 2019 al 2,6%” – più alto del 2,4% messo nero su bianco dal governo gialloverde, seppur inferiore al 2,9% previsto dalla Commissione – e “il rallentamento congiunturale già sottolineato in occasione della presentazione ...

Madagascar - tra biodiversità e deforestazione : la 4ª isola più grande al mondo vista Dallo spazio [FOTO] : La missione satellitare Sentinel-3 del programma europeo Copernicus ci porta sopra il Madagascar. L’enorme nazione insulare, situata al largo della costa orientale dell’Africa, visibile nella parte sinistra dell’immagine, ha una popolazione di circa 25 milioni di persone: oltre la metà degli abitanti della nazione ha meno di 25 anni. L’isola ospita anche rare specie di flora e fauna, avendo sviluppato i propri ecosistema ...

Alfonso Bonafede a "Mezz'ora in più" : "Definire i giornalisti 'puttane' non mi scanDalizza" : "giornalisti pennivendoli e puttane? Ognuno ha il suo stile, e io ne ho un altro. Sicuramente gli attacchi ci sono stati e Raggi è stata massacrata. I giornalisti fanno pelo e contropelo al Movimento 5 stelle e danno carezze agli altri, sicuramente c'è un trattamento diverso della stampa tra M5S e Lega. Se mi chiede se definire i giornalisti 'puttane' mi scandalizza, no non mi scandalizza". Lo ha detto il ministro della Giustizia ...

Manovra - Di Maio : 'Deficit non oltre il 2 - 4%. Dall'euro non si esce'. Spread a 300 : Una Manovra che poteva essere più espansiva, secondo Tria, ma che darà stabilità all'Italia. E per Di Maio non si andrà oltre il 2,4% di deficit nel 2019. Giornata ricca di dichiarazioni sul fronte ...

Dall'Europa nuova doccia fredda : Italia ultima nella crescita - verso deficit 2.9% Tria protesta : Bruxelles taglia al ribasso le previsioni sul nostro Pil. 'Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni aumenteranno la spesa pubblica' dice la Commissione. Il ministro replica: 'La vostra è un ...

A pochi giorni Dall'X018 spuntano le versioni Xbox One di Age of Empires : Definitive Edition e Rise of Nations : Ormai pochi giorni ci separano dall'X018, l'evento di Microsoft in programma questo weekend dedicato interamente al mondo Xbox.Questa mattina abbiamo scoperto quali saranno i sicuri protagonisti della manifestazione di Città del Messico, sappiamo che ci sarà spazio per Crackdown 3, Minecraft, Sea of ​​Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4 ma, come confermato da Microsoft, ci sono anche delle sorprese per i giocatori.Cosa ...

Venezia - 62enne delapida 90 mila euro ereditati Dalla defunta madre : Un uomo di 62 anni di Dolo Venezia, due anni fa ha ricevuto in eredita' dalla madre defunta ben 90 mila euro. Non appena riscosso il denaro, il signore ha spostato il 'bottino' in un conto personale, che è stato prosciugato nell'arco di pochissimo tempo: i soldi in questione sono stati tutti sperperati giocando al Gratta e vinci. La moglie del sessantaduenne si è rivolta all'Associazione difesa consumatori per ricevere aiuto. Complice il ...

"Fermano il Qe per colpire l'Italia Lo spread non dipende Dal deficit" : "Sono giornate di ponte, tanti operatori - compresi gli speculatori - sono in vacanza. Ma sono bastati i pochi acquisti di titoli di Stato italiani da parte della Banca Centrale Europea per far scendere lo spread, malgrado il QE ormai si sia ridotto a un quarto. Tutto ciò è la riprova che lo spread dipende dalla Bce" Segui su affaritaliani.it

Il widget Feed sta sparendo definitivamente Dall’app Google : Il widget Feed dell'app Google sta scomparendo definitivamente e a prenderne il posto è il già disponibile "At a glance". Avete ancora il Feed a disposizione? L'articolo Il widget Feed sta sparendo definitivamente dall’app Google proviene da TuttoAndroid.

La Confessione - Oscar Farinetti su Nove : “Scioccato Dal modo di governare di Di Maio - festeggia il deficit e l’assistenzialismo” : Dopo un ottimo giudizio Matteo Renzi definito “un fuoriclasse”, una piena bocciatura di Luigi Di Maio. Oscar Farinetti, intervistato da Peter Gomez a La Confessione, in onda su Nove venerdì 2 Novembre alle 23, è “francamente scioccato dal modo di governare questo Paese e dall’idea di aver fatto le cose” dell’attuale ministro dello Sviluppo economico. Spiega il patron di Eataly: “Tu non puoi festeggiare…Sa che mi hanno ...

Tennis - ATP Finals 2018 : definito il quadro dei partecipanti. Dominic Thiem e Kei Nishikori gli ultimi due qualificati a Londra. C’è l’incognita NaDal : Il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in corso di svolgimento sul cemento francese, era l’ultimo appuntamento funzionale alla qualificazione per le ATP World Tour Finals, in programma alla “O2 Arena” di Londra dall’11 al 18 novembre. Le Finals del Tennis maschile, riservate ai migliori otto giocatori del mondo secondo la Race to London, hanno ormai preso forma. Saranno infatti Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander ...

"Tap - l'opera è legittima" - Dal governo Conte via libero definitiva al gasdotto in Salento : Il ministro dell'Ambiente Costa, ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"