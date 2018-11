Arbitro aggredito | interviene l’Andes | “quanto è accaduto è inaccettabile”

D’Amato : Arbitro aggredito in buona salute nonostante grave episodio : Roma – L’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato accompagnato dal delegato allo Sport della Regione Lazio, Roberto Tavani si e’ recato in visita presso il Policlinico Umberto I dove e’ ricoverato l’arbitro selvaggiamente aggredito domenica scorsa durante una gara di Promozione nel Lazio. “Una breve visita per sincerarmi delle condizioni del ...

Arbitro aggredito nel Lazio - Giorgetti a Tiki Taka : “Casi inaccettabili - ma purtroppo non isolati” : In occasione della trasmissione Tiki Taka, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha parlato dell’episodio dell’aggressione dell’Arbitro sul campo della Promozione laziale: “È successo quello che purtroppo non è un episodio isolato. Ieri, un giovane Arbitro, Riccardo, è stato aggredito e picchiato dopo una partita di Promozione. Ha perso ...

Aggredito Arbitro del Lazio - pugno duro di Salvini : “Emergenza educativa - chi sbaglia paga pesante” : In occasione dell’incontro con il capo degli arbitri Marcello Nicchi, reso noto nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato di voler incontrare il ragazzo che ha subito l’aggressione durante una partita della Promozione laziale e la famiglia. Salvini ha altresì affermato: “Nella stragrande maggioranza dei casi di aggressione agli arbitri il direttore di gara è stato picchiato da un ...

Arbitro aggredito - Gravina : 'Sanzioni più dure contro i violenti' : Tutti devono sapere che chi sfiora un Arbitro deve essere sanzionato con pene fino all'allontanamento dei colpevoli dal mondo del calcio. Non vogliamo più persone che generano questo tipo di fenomeni'...

Arbitro aggredito - Gravina : 'Stop alla violenza : ora un aumento delle pene' : Non vogliamo più queste persone nel nostro mondo '. L'argomento verrà affrontato nel prossimo consiglio Figc. NICCHI - ' Oggi è arrivato il punto zero, da qui dobbiamo ripartire per un calcio pulito, ...

Arbitro aggredito - Malagò : 'Sono impressionato - serve una crescita culturale' : 'serve indispensabilmente crescere di cultura a 360 gradi per tutti coloro che operano nel mondo dello sport e del calcio in particolare - aggiunge il capo dello sport italiano a margine di un evento ...

Arbitro aggredito - chi è l'ex Irriducibile della Lazio che l'ha salvato : Oggi il riflettore si riaccende su Yuri per un fatto di cronaca intorno ad un campo di calcio. Stavolta il ruolo è quello dell'eroe. Sembra un film, è la vita.

Arbitro aggredito a Roma - chi è l'ex ultrà della Lazio che ha salvato la vita a Riccardo : Irriducibile dal cuore d'oro. Yuri Alviti, uno dei leader storici del gruppo ultras della Lazio, si è trasformato nell'eroe della domenica calcistica salvando la vita all'Arbitro...

L'Arbitro aggredito a Roma : oggi vertice al Viminale : Calcio e politica reagiscono all'aggressione subita da Riccardo Bernardini, il giovane arbitro picchiato domenica scorsa al termine della partita tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova, sul campo ...

Irlanda - Arbitro aggredito a fine gara da tre giocatori : mascella rotta : Tutto il mondo, purtroppo, è paese. Come a Roma al termine di Olympia San Basilio-Atletico Torrenova 1986 , anche in Irlanda un arbitro è stato aggredito al fischio finale di una partita, in questo ...

Se il capo ultrà salva la vita all'Arbitro aggredito : Riccardo Bernardini adesso è fuori pericolo, ma un'apparente domenica mattina di calcio a Roma poteva davvero trasformarsi in tragedia. A salvarlo Yuri Alviti, preparatore atletico dell'Atletico ...

Roma San Basilio-Torrenova : aggredito l’Arbitro Riccardo Bernardini : Un gesto gravissimo condannato dal mondo dello sport. L’ennesima aggressione. Così l’Aia ha deciso che questa settimana non invierà arbitri

Arbitro aggredito nel Lazio - parla Sibilia : “Episodio inaccettabile - servono provvedimenti esemplari” : Anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia si è espresso sull’episodio in cui è stato coinvolto l’Arbitro Riccardo Bernardini in occasione della gara di Promozione Virtus Olympia-Atletico Torrenova: “Si tratta di un episodio inaccettabile. Una volta accertate le responsabilità, dovranno essere assunti provvedimenti esemplari, necessari per scoraggiare il verificarsi di nuovi atti di violenza nei ...

