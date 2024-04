Giro d’Italia 2024 | le date delle 21 tappe

(Di lunedì 29 aprile 2024) Siamo a meno di una settimana dalla partenza del: sabato comincerà la 107a edizione della Corsa Rosa con l’arrivo della prima frazione a Torino, il passaggio da Superga nel 75° anniversario dell’incidente aereo del Grande Torino. Prima tappa che sarà subito interessante, così come quella di domenica con l’arrivo a Oropa, su unasalite che ha reso grande Marco Pantani. Prima settimana che vedrà poi due arrivi adatti alle ruote veloci a Fossano e Andora, per poi affrontare una frazione interessante sugli Appennini tra Genova e Lucca che può favorire la fuga. Altra tappa ostica con arrivo a Rapolano Terme e l’attesa salirà verso il fine settimana: la crono di oltre 40 km da Foligno a Perugia, l’arrivo in salita a Prati di Tivo e la volata nel suggestivo scenario di Napoli. Seconda settimana che ...

