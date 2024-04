Il pacco 3 - lì ci sono i soldi | l' errore di Anna che nessuno ha notato ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Paola ehanno davvero travolto lo studio di. Nella puntata andata in onda ieri, domenica 28 aprile, il pubblico si è ritrovato davanti alla partita perfetta. I pacchi blu praticamentespariti tutti e in fretta dal tabellone. Un solo superstite da 500 euro che nelle fasi finali del gioco è saltato come un birillo davanti ai rossi pesantissimi rimasti in gara. La concorrente per almeno due volte ha rifiutato offerte pesantissime ma al giro finale ha deciso di accettare. Infatti Paola ha preferito mettere in tasca 60.000 euro nonostante ci fossero ancora sul piatto i 100.000 euro e i 200.000 euro." Se accetto ve deludo?", ha affermato rivolgendosi al pubblico., la figlia, però le ricorda "la piccola squadra" che hanno in Umbria, tra figli e nipoti. E a malincuore ...