Le rivelazioni dell’ex aiutante di Meghan Markle sull’indagine per bullismo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un’exdel principe Harry e diha confermato di essere stata intervistata dal Palazzo sulle accuse dimosse contro la duchessa di Sussex. Samantha Cohen, che ha lavorato come segretaria privata dei Sussex dopo essere stata nominata nel 2018 su richiesta personale della regina Elisabetta, ha sollevato il coperchio. La Cohen in precedenza aveva lavorato per 17 anni presso la Regina come addetto stampa e successivamente come assistente segretaria privata. Lavorando a servizio del principe Harry e della moglie, però, avrebbe riscontrato i primi problemi. Così nel 2019 si è dimessa dal proprio incarico. In alcune dichiarazioni rilasciate per spiegare la sua decisione una fonte aveva affermato che le sembrava di ...