Nonostante possa sembrare frutto delle speculazioni umani, in natura esistono gli Animali ibridi , alcuni dalle origini secolari. Si tratta, nello specifico, di creature i cui genitori appartengono a specie diverse. Sebbene si tratti di eventi rari, non si possono definire impossibili.

La primavera è una stagione che nel mondo animale si caratterizza anche per le nascite. Sono diversi, infatti, i cuccioli che tra marzo e maggio vengono alla luce. Sono soprattutto creature che vivono nei boschi ed è importante conoscerle, anche per proteggerle in caso di incontri casuali.

quali animali si estingueranno Ce lo dicono i fossili - L'evidenza del passato geologico ci regala uno sguardo verso il futuro, specialmente nell'ottica dei cambiamenti climatici in corso

Vote for Animals, le richieste per le elezioni europee - Vote for Animals 2024 è la campagna che raccoglie le richieste per garantire maggiori tutele agli animali in vista delle elezioni europee.

Cavallette in casa e in giardino: perché ci sono e come eliminarle - Se durante l'estate le cavallette iniziano a prolificare, ecco alcuni consigli utili per eliminarle in modo efficace e naturale.

