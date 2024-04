Carlotta Ferlito - la dolorosa confessione a Verissimo | Mia mamma ha la sl - sta morendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024), ex ginnasta azzurra con due partecipazioni olimpiche, ha recentemente riaperto il capitolo sulle violenze fisiche e psicologiche subite durante la sua carriera sportiva. LO ha fatto nel corso di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin su, su Canale 5, svelando i retroscena dolorosi di una carriera che, sebbene brillante (conquistando argento nella trave e bronzo di squadra europeo), è stata segnata da abusi. Ha ribadito con fermezza che lo sport non può più tollerare né perpetrare violenze di alcun genere, come quelle da lei stessa patite in passato, come una volta in cui è stata colpita durante un allenamento, fortunatamente supportata dai suoi genitori. Nella seconda parte dell’intervista, l’atleta ha parlato anche del dramma della madre, alle prese con una bruttissima malattia. Queste violenze ...