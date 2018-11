Meteo oggi | alta pressione | tra fitte nebbie e deboli piogge

Meteo oggi : Nord Italia tra nebbie e deboli piogge - tanto sole al Centro Sud : Meteo oggi - Italia divisa in due, nebbie e deboli piogge al Nord, tanto sole al Centro Sud. Meteo oggi - L'Italia risulta attualmente interessata da una modesta rimonta anticiclonica. Tuttavia il...

Meteo : oggi ancora piogge sul nord-ovest - perturbazione all'estremo sud - PREVISIONI : Maltempo che insiste su diverse regioni ma ha le ore contate. Alta pressione sub-tropicale in arrivo! Meteo / Le correnti umide e instabili di origine atlantica continuano ad interessare, seppur a...

Meteo - le previsioni di oggi sabato 10 novembre | : Weekend incerto tra sole, qualche pioggia e il pericolo nebbie. Temperature in aumento per un'insolita espansione dell'anticiclone africano. E la prossima settimana sarà mite e soleggiata

Maltempo : oggi allerta Meteo arancione in Sicilia : Palermo, 10 nov. (AdnKronos) - Livello di allerta arancione oggi in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 oggi.

Allerta Meteo oggi in Liguria : allerta gialla dell'Arpal per piogge e temporali - : La regione continua a essere interessata dal maltempo. Danni a Santa Margherita e Portofino, allagamenti a Rapallo. Le piogge stanno colpendo soprattutto il settore centrale del territorio ligure - LE ...

Meteo oggi : flusso atlantico - attese piogge e rovesci al Nord Ovest : Meteo oggi - Instabile al Nord Italia, tanto sole e mite al Centro Sud. Meteo oggi - Le condizioni Meteorologiche odierne continuano ad essere caratterizzate dalla presenza di un moderato flusso...

Meteo : ennesima perturbazione con piogge incisive. Previsioni per oggi : ennesima perturbazione sull'Italia, colpito il nord-ovest. Le Previsioni per oggi. Meteo / Una nuova perturbazione di origine atlantica ha raggiunto il Mediterraneo e sta interessando al momento i...

Allerta Meteo Sardegna : oggi e domani criticità “gialla” nel nordovest : Nuova Allerta Meteo criticità “gialla” in Sardegna per rischio idrogeologico e idraulico. La Protezione civile regionale, in vista di nuove abbondanti piogge, ha diffuso un avviso, valido dalle ore 14 di oggi, che riguarda quasi tutta l’isola, in particolare Sassarese, Gallura, parte del Nuorese e Oristanese, fino all’Alto Campidano. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: oggi e domani criticità “gialla” nel ...

Meteo : nuovo peggioramento oggi - piogge in arrivo ma non per tutti : Rapida perturbazione sull'Italia, tornano piogge e locali temporali. Ma non per tutti! Meteo / Una nuova perturbazione atlantica si sta affacciando nel Mediterraneo in queste ore, causando un...

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

Maltempo e allerta Meteo oggi 5 novembre : notizie in diretta - Sky Tg24 - : Dolore e polemiche dopo la strage di Casteldaccia, dove sono morte 9 persone in una villetta abusiva travolta dall'acqua e dal fango. Si cerca un disperso a Corleone. Bomba d'acqua nel Catanzarese. ...

Meteo oggi : fase instabile dura a morire - ancora piogge e temporali : Meteo oggi - Perturbazione ancora in azione sull'Italia. Attese piogge e temporali. Meteo oggi - La particolare configurazione barica che interessa lo scacchiere europeo da diversi giorni, continua...

Meteo - il maltempo non dà tregua. Oggi temporali - da domani nuova perturbazione : Piogge anche molto intense si abbatteranno su tutta l'Italia anche nella giornata di Oggi. E da domani arriverà una nuova perturbazione, con precipitazioni fino a giovedì.Continua a leggere

Meteo : Lombardia - schiarite tra sabato e domenica poi pioggia (2) : (AdnKronos) - Dal pomeriggio e specie in serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da sud fino a cielo molto nuvoloso ovunque in tarda serata. Precipitazioni sono previste nella notte e fino al primo mattino possibili isolate e molto deboli su Prealpi e Appennino, in giornata generalmente asse