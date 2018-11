X018 | alle 22 non perdete in diretta Inside Xbox

eurogamer

(Di sabato 10 novembre 2018) Dopo un E3 2018 privo di grandi sorprese a livello di nuovi giochi ma ricco di novità in ambito first-party grazie all'acquisizione di diverse software house (Ninja Theory e Playground Games su tutte) e all'apertura del nuovo studio, The Initiative, il futuro della Microsoft videoludica passa attraverso l'eventodi Città del Messico.Molto probabilmente ci saranno aggiornamenti per i già pubblicati Sea of Thieves e State of Decay 2 e per i già annunciati Gears 5 e Crackdown 3 ma moltissimi videogiocatori sperano in delle vere e proprie novità di un certo peso. Si ipotizza l'acquisizione di un nuovo studio che potrebbe essere Obsidian Entertainment ma anche il possibile annuncio di un nuovo Banjo-Kazooie, di un nuovo Splinter Cell e perché no dei nuovi progetti di The Initiative e Ninja Theory.Read more…