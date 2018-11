Allegri | «Higuain è uno dei migliori attaccanti al mondo»

ilnapolista

(Di sabato 10 novembre 2018) In conferenza stampa Massimilianopresenta Milan-Juventus in conferenza stampa. Ovviamente, il ritorno di Bonucci a Milano e la partita dicontro la sua ex squadra sono tra i primi tempi affrontati dal tecnico bianconero. Ecco le sue dichiarazioni: «Gonzalo avvelenato? No, farà una partita da ex. Ha dato tantissimo alla Juve, è stato determinante nelle nostre vittorie. Poi questa estate lui e la Juventus hanno fatto una scelta e il Milan ha chiuso una grande operazione. Gonzalo resta uno deicentravanti al. Per quanto riguarda Bonucci, non ho niente da dire o da dirgli. Torna al Milan da ex anche se è stato solo un anno. Leo non ha bisogno dei miei consigli». La condizione della Juventus: «Siamo rimasti male della sconfitta di mercoledì perché non eravamo più abituati a perdere. Non succedeva da aprile scorso. Diciamo che abbiamo perso la partita che può ...