Eicma 2018 | Yamaha 3CT | lo scooter del futuro

Indian Motorcycle : a Eicma 2018 sbarca la FTR1200 con tanti nuovi accessori : Sulla versione Sport a farla da padrone è la fibra di carbonio, che compare sul parafango, sul coperchio del serbatoio e vicino alla sella. La collezione Tuor è caratterizzata da: una borsa a ...

Eicma 2018 : Yamaha Ténéré 700 - l’avventura è il suo mestiere : Per chi ha qualche capello grigio in testa e la passione per le moto, la Ténéré è un piccolo mito. Le sua genesi risale al lancio della XT500 nel 1976, una versatile monocilindrica 4 tempi che fu una delle moto più vendute alla fine degli anni Settanta. La sua capacità di affrontare ogni terreno e la affidabilità aprirono le strade dell’avventura a molti piloti, che la scelsero per partecipare alla prima Parigi–Dakar, vinta dal ...

Le moto elettriche di Eicma 2018 : L’edizione 2018 di Eicma, l’Esposizione internazionale ciclo, motociclo e accessori, dall’8 novembre aprirà ufficialmente i battenti e durerà fino a domenica 11 novembre a Fiera Milano-Rho. Noi di Wired siamo andati a fare un giro in anteprima per dare un’occhiata alle moto elettriche. L’elettrificazione ha infatti colpito in maniera importante anche questo settore e molte delle storiche case hanno portato ad ...

Eicma 2018 - Honda festeggia con le medie : Honda celebra la 'festa delle medie' a Eicma 2018: 5 nuove moto nella cilindrata tra 500 e 650, che ormai rappresenta la nuova gallina dalle uova d'oro del mercato motociclistico mondiale. La Honda ...

Eicma 2018 - lo sbarco BMW è in grande stile : La R1250 GS Adventure PIATTAFORMA 1250 - Il nuovo boxer con fasatura variabile da 136 CV adesso equipaggia anche la 1250 GS Adventure, la naked R 1250 R e la sport tourere R 1250 RS. Su tutti i ...

L'universo E-Bike protagonista a Eicma 2018 : ...come opportunit alle imprese e per gli appassionati e quest'anno occupa una superficie ancora pi grande rispetto alle edizioni precedenti a conferma del crescente interesse attorno a questo mondo".

Eicma 2018 : Ridemood - gli eventi “fuori salone” : Una delle caratteristiche vincenti dell’Eicma è quella di essere un evento che sa andare oltre i confini del quartiere fieristico milanese e dei roboanti padiglioni. Nei giorni in cui Milano diventa il polo di attrazione mondiale per gli appassionati di moto e di biciclette, gli appuntamenti da non perdere interessano tutta la città. Una serie di eventi che appartengono al progetto Ridemood, inaugurato domenica scorsa al CityLife Shopping ...

Eicma 2018 : la moto del futuro secondo Bosch : Le due ruote restano, insieme al telaio e agli altri elementi della ciclistica, ma tutto il resto cambia. La moto del futuro sarà simile a quella che conosciamo oggi nell’aspetto ma molto diversa per quanto riguarda la tecnologia. Ce lo ha spiegato all’Eicma Geoff Liersch, che alla Bosch dirige il settore “due ruote” e lavora praticamente con tutte le Case motociclistiche presenti sul mercato. La motocicletta della nuova generazione ...

Aprilia RSV4 1100 FACTORY e RSV4 RR : le strepitose superbike della Casa di Noale a Eicma 2018 [FOTO] : Ecco la RSV4 più veloce, potente, leggera di sempre, equipaggiata con un motore V4 da 217 CV Aprilia RSV4 è da sempre il punto di riferimento per sportività e prestazioni, il migliore esempio di quanto sia possibile realizzare attingendo dalla preziosa esperienza di un Reparto Corse vincente come quello di Aprilia che, nella sua giovane storia ha conquistato 54 titoli iridati, sette dei quali ottenuti nel campionato mondiale SBK. ...

Eicma 2018 apre al pubblico : tutte le novità Ducati [GALLERY] : EICMA 2018 apre al pubblico: Panigale V4R, Hypermotard 950 e il nuovo Diavel 1260 sono le tre novità assolute di EICMA2018, insieme alla nuova gamma Scrambler®, a Multistrada 950 S, Multistrada 1260 Enduro e tante versioni e livree inedite pronte per il 2019 apre alla fiera di Milano-Rho la 76a edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale del ciclo e motociclo, pronta per gli appassionati del settore dall’8 all’11 novembre. Dopo ...

Via a Eicma 2018 - nel segno della passione : Spettacolo, colore, leggerezza, allegria e tanti contenuti: questi i segni distintivi della cerimonia inaugurale della 76° edizione di EICMA nel corso della quale il presidente Andrea Dell’Orto ha dato il benvenuto a tutti “nel più grande contenitore di passione al mondo, benvenuti a casa”. Un’inaugurazione-evento assolutamente insolita e originale, presentata ieri, martedì 6 novembre, dalla […] L'articolo Via a EICMA ...

Eicma 2018 - il luna park della moto riapre i battenti – FOTO : Oltre 1200 espositori da 42 Paesi, distribuiti in 6 padiglioni, oltre alle aree esterne con piste per le gare e le prove su strada: sono questi i numeri di Eicma 2018, l’Esposizione Internazionale Ciclo, motociclo e Accessori arrivata alla sua 76esima edizione. L’evento si svolge, come di consueto, a Fiera Milano-Rho, dall’8 all’11 novembre: dalle 9, 30 alle 18, 30 tutti i giorni della manifestazione ad eccezione di venerdì 9, quando ...

Officine GP Design X-Mutant C5 : una “mutazione genetica” a Eicma 2018 [FOTO] : Mutazione è la parola chiave capace di raccontare la nuova special realizzata da Officine GP Design Luca Pozzato, il Daydreamer dell’atelier torinese, è partito da una Honda X-ADV, scooter crossover rivoluzionario lanciato dalla Casa giapponese, che ha rappresentato una base di partenza già atipica, ma molto interessante. Con un nome ispirato al fantastico mondo della Marvel, la Officine GP Design X-Mutant C5 – dove C5 equivale alla quinta ...