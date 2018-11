Maltempo Sicilia | domani sopralluogo di Musumeci nell’Agrigentino

Maltempo Sicilia : vendemmia conclusa - ma danni da maltempo alle aziende : Assovini Sicilia, l’associazione che riunisce 86 tra le principali aziende vitivinicole Siciliane da cui si genera l’80% del valore dell’imbottigliato regionale, prova a fare il bilancio dei danni causati ai propri soci dal violento e maltempo che ha imperversato sulla penisola nei giorni scorsi e che ha anche causato molte vittime in Sicilia. “Al cordoglio per le vittime – scrive Assovini – si associa un ...

Maltempo Sicilia : il Comune di Agrigento chiede lo stato di emergenza : A seguito dei danni causati dal Maltempo in territorio di Agrigento, anche il sindaco Lillo Firetto è intervenuto a sostegno della richiesta avanzata oggi dall’Anci Sicilia al Governo nazionale perché si proceda con la dichiarazione dello stato di emergenza. “Il Comune di Agrigento – afferma Firetto – ha fatto fronte al disastro con le proprie forze, soccorrendo cinquanta famiglie in difficoltà e aiutando gli sfollati, in ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : disposta la pulitura di 80 corsi d’acqua : “Da parte del governo e da parte della comunita’ Siciliana rinnovo i sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime morte in maniera assurda. Ho preferito partecipare al funerale in maniera assai discreta come peraltro e’ mio costume e credo che, dopo avere reso omaggio alle vittime, abbiamo il dovere di chiederci di chi sono le responsabilita’ e di fare di tutto per evitare il ripetersi di queste tragedia con la ...

Maltempo Sicilia - ad Agrigento crolla anche casa Camilleri : doveva ospitare la fondazione : La vecchia abitazione dei nonni materni dello scrittore nei progetti era destinata ad ospitare la fondazione dedicata proprio al "papà" di Montalbano ma era già malridotta e le piogge dei giorni scorsi ne hanno indebolito irrimediabilmente la struttura già precaria. Ora si valuta l'abbattimento totale per questioni di sicurezza.Continua a leggere

Maltempo Palermo : evacuate abitazioni a Castronovo di Sicilia : La Prefettura di Palermo, che da sabato ha avviato una task force per seguire l’evoluzione del Maltempo, ha reso noto che gli uomini del Genio Civile e dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno eseguito un sopralluogo “per la verifica delle condizioni di sicurezza di un costone roccioso prospiciente le riserve idriche comunali” nella zona di Castronovo di Sicilia, nel palermitano “e di alcune abitazioni che, a seguito di ...

Maltempo Sicilia : “Le case vicino al fiume sono una vocazioone al suicidio” : “E’ disarmante vedere decine di case a due passi dal fiume, e’ davvero una vocazione al suicidio”. Cosi’ il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo il sopralluogo nell’ex agrumento a Casteldaccia, dove si trova anche la villette invasa dall’acqua e dal fango per l’esondazione del Milicia, diventata una trappola per le nove persone morte, tra cui due bambini. L'articolo ...

Maltempo Sicilia : trovati indumenti del pediatra Giuseppe Liotta scomparso vicino Corleone : Ritrovato dai Carabinieri di Corleone (Palermo) il giubbotto e altri indumenti di Giuseppe Liotta, il medico pediatra palermitano di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera lungo la Statale da Ficuzza a Corleone interrotta in diversi punti per il Maltempo. Sabato notte è stata ritrovata anche la macchina.Continua a leggere

Maltempo Sicilia - il comitato vittime : Casteldaccia come Rigopiano : “E’ una strage annunciata, esattamente come quella di Rigopiano. Anche in Sicilia, come in Abruzzo, tutti sapevano e nessuno è intervenuto”. Lo ha detto Gianluca Tanda, del comitato vittime di Rigopiano, oggi pomeriggio a Pescara, al termine dell’incontro in Procura con i magistrati titolari dell’inchiesta sul disastro del resort travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. “Nulla è cambiato da quasi tre anni ...

Maltempo Sicilia : frana danneggia i collettori fognari nell’agrigentino : Scivola il vallone Esa Chimento, a Favara (Ag), e saltano i collettori principali che arrivano al depuratore. Girgenti Acque e’ gia’ al lavoro per cercare di ripristinare i danni determinati dall’ondata di Maltempo. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha convocato invece un tavolo tecnico. Nella zona di contrada Esa Chimento – secondo quanto viene confermato da Girgenti Acque – ci sono state varie sconnessioni e ...

Maltempo : in Sicilia morti annegati 400 cani e gatti randagi : Stanno riemergendo in queste ore dal fango anche le carcasse di cani e gatti che sono morti annegati in questi giorni di Maltempo. Non è affatto facile fare un conto di quanto possano essere le vittime a quattro zampe in queste tragiche giornate che hanno colpito la Sicilia ma visto l’alto numero di animali randagi, in particolare cani che sono presenti in tutta l’Isola non possiamo escludere che possano essere diverse centinaia i ...

Maltempo - Giammanco : “Rischio idrogeologico in Sicilia” : “Ho presentato un’interrogazione urgente al Governo per capire come intende attivarsi per dare delle risposte al rischio idrogeologico in Sicilia e a tutti i pericoli connessi”. Lo afferma Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vice capogruppo al Senato. “Dopo i disastri causati dalla recente ondata di Maltempo, l’Esecutivo ha il dovere di agire quanto prima con azioni concrete a sostegno ...

Maltempo Sicilia : Lampedusa “isolata per 8 giorni” : “A causa del Maltempo che ha investito la Sicilia, Lampedusa e Linosa sono rimaste per ben otto giorni senza collegamenti navali con Porto Empedocle. Ma la ‘colpa’ non è stata solo delle condizioni meteorologiche: navi più moderne e tecnologicamente migliori di quelle attualmente in servizio avrebbero potuto navigare anche con condizioni meteo avverse“: lo ha dichiarato Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. ...

Maltempo in Sicilia : strade chiuse e riaperte - la situazione viabilità : In corso gli interventi di Anas in Sicilia per il ripristino della transitabilità sulle strade statali interessate dall’eccezionale ondata di Maltempo del fine settimana. È stata riaperta la SS113 ‘Settentrionale Sicula’ che, nella giornata di domenica, era stata chiusa in via precauzionale dal km 238 al km 250 tra Torre Colonna e Bagheria, al fine di ispezionare due ponti in muratura investiti dall’onda di piena dei corsi ...