La sinistra? Nel mondo si riunisce mentre in Italia continua a dividersi

Nella sinistra il destino della libertà : La visione del mondo, a destra come a sinistra, è uno specchio di questo mondo senza visione: che cosa rende il Partito democratico diverso? Nessuno lo saprebbe dire, salvo cercare di imitare un poco ...

"La sinistra non è un panda in estinzione - continuo a credere nel Pd e nel riformismo" : Il Pd riscopre la radicalità e sembra essere qualcosa di condiviso tra tutti i candidati al congresso. Questa parola, o meglio il "riformismo radicale" ha aperto e chiuso la prima giornata del Forum tematico, l'ultimo appuntamento ufficiale di Maurizio Martina come segretario del Pd, ma da lui fortemente voluto come momento di riscrittura di alcuni valori condivisi prima del confronto congressuale. Un appuntamento che ha visto presenti ...

Manovra - malumori nel Parlamento Ue dopo la bocciatura. sinistra interviene in favore dell’Italia : “Sovranità espropriata” : “Bisogna difendere il governo italiano contro la Commissione europea, anche se non approviamo il governo italiano”. Poche ore dopo la notizia della bocciatura della Manovra Lega-M5s da parte dell’Ue e proprio mentre Pierre Moscovici mette in guardia sul rischio “fascismo” nel nostro Paese, si apre un fronte a Sinistra in difesa dell’esecutivo italiano all’interno dello stesso Parlamento Ue. Il primo a ...

La voce della Politica BASILICATA/EUROPA - CD. Gli infingimenti e le scorrettezze nel centrosinistra : ... magari impegnata nel mondo della finanza e/o del sociale, professionista fuori dal mondo della Politica attiva e profonda conoscitrice del territorio e dei suoi bisogni, dalle aree interne del ...

Sansepolcro - Leu promuove un incontro pubblico sul ruolo della sinistra in Italia e nella vallata : Un confronto aperto e costruttivo volto a discutere sulla situazione politica nazionale e di vallata, sul ruolo della sinistra e sulle scelte future. Un incontro nel quale si possano trovare i temi ...

Di Battista : “Manovra di sinistra - pronto ad andarla a spiegare nelle piazze italiane” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, parla della manovra definendola la più "di sinistra degli ultimi 30 anni". E attacca i burocrati europei, definiti "schiavi dell'alcol", annunciando di essere pronto ad andare nelle piazze italiane a spiegare la manovra, se sarà necessario.Continua a leggere

C'è roba di sinistra nella manovra finanziaria : Comincio ad avere problemi di identità. E deve trattarsi di un mio problema personale, sospeso tra la clinica e la politica, perché altrimenti sarei costretto a pensare che sia una fetta del mio campo ideale di militanza - la sinistra - ad essere afflitta da questi rovelli.Mi riferisco, vado per le spicce, alla manovra finanziaria appena liquidata dal governo Conte (detto altrimenti, governo Di Maio-Salvini). C'è infatti una ...

Milena Gabanelli su Marcello Foa : 'Persona competente e preparata' - sinistra muta : Il criticatissimo Marcello Foa ? Promosso da Milena Gabanelli , una che per certo non appartiene all'area politica alla quale il neo-direttore Rai viene assegnato dai suoi oppositori: 'L'ho incontrato un paio di volte, è una persona preparata e competente', ha affermato la Gabanelli a I lunatici di Rai ...

Migranti - Di Maio 'Bene che non ci siano più Ong nel Mediterraneo'. sinistra italiana 'Una mascalzonata' : ROMA - 'Per fortuna oggi non ci sono più Ong nel mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio , a Radio1. Ed è subito polemica. '...

Elezioni in Svezia - l’ascesa dell’ex partito neonazi contro l’immigrazione. Per la sinistra consensi così bassi solo nel 1908 : Sicurezza. Lotta alla criminalità. Welfare da non spartire con gli stranieri. Freno all’arrivo dei migranti. Tutti temi centrali per Viktor Orban in Ungheria, Matteo Salvini in Italia e Marine Le Pen in Francia, per fare qualche esempio in Europa. E che oggi sono in cima all’agenda anche nella civilissima Svezia, da anni considerata modello per l’integrazione e l’accoglienza di chi svedese non è. Stoccolma va al voto il 9 ...