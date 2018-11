Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles su Sky Atlantic con Jim Carrey

Kidding il fantastico mondo di Mr. Pickles al via con Jim Carrey e la regia di Michel Gondry : Il talento multiforme di Jim Carrey capace di far ridere e piangere insieme questa volta si cimenta in una serie tv dove si cala nei panni di un uomo sensibile e gentile perso in un mondo crudele per la serie tv Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles. In onda su Sky Atlantic da mercoledì 7 novembre alle 21.15 e disponibile su Sky On Demand, Kidding è incentrato su Mr. Pickles, protagonista di uno show per bambini e maschera di Jeff ...