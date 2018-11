Dl sicurezza | ok dal Senato con 163 sì | il testo passa ora alla Camera

Decreto sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : col buon senso si risolve tutto : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aula e FdI si astiene. Il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Dl sicurezza - Nugnes - De Falco e Fattori escono dall’Aula : “Va contro programma M5s - non basta grigio compito di ratifica” : Dopo le tensioni durante i lavori in Commissione e le richieste di modifica più volte rilanciate e rimaste inascoltate, i senatori M5s Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, critici sul Decreto Sicurezza hanno scelto di uscire dall’Aula, considerata la decisione del governo di mettere la fiducia. “Rinnoviamo la nostra fiducia, continuiamo a sostenere questo governo”, hanno spiegato, decidendo di intervenire in Aula in ...

Decreto sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : serve buon senso : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aule e FdI si astiene. Protesta Il Pd in aula: aumenteranno i clandestini. Ora il passaggio alla Camera

Decreto sicurezza - il voto al Senato con la fiducia voluta dal governo. La diretta : Al Senato la votazione al Decreto sicurezza con la fiducia posta dal governo. Dalle 11, il voto con chiamata nominale. Quattro i parlamentari del M5s che usciranno dall’Aula: De Falco, Nugnes, Mantero e Fattori. Il Pd diviso tra chi vuole abbandonare l’Aula e chi vuole votare contro. L'articolo Decreto sicurezza, il voto al Senato con la fiducia voluta dal governo. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Clandestini in fuga dal dl sicurezza : il ghetto degli africani di Castel Volturno : Tutti gli immigrati vogliono andare a Castel Volturno , a dirlo è proprio uno di loro che confessa ai microfoni di Quarta Repubblica : "Pensavo di andare a Torino o a Milano, ma mi hanno suggerito di ...

Decreto sicurezza - Fattori (M5s) : “Su voto fiducia uscirò dall’Aula - governo rispetti i programmi” : Durante il voto di fiducia posto sul Decreto sicurezza, la senatrice 'dissidente' del M5s, Elena Fattori, lascerà l'Aula: ad annunciarlo è lei stessa in un'intervista a Fanpage.it, sottolineando che un caso del genere "non si deve più verificare, non è una esperienza che va replicata". "Il governo - accusa - dovrebbe rispettare i programmi, sicuramente c’è un Decreto che segna un cambio di modalità non condivisibile".Continua a leggere

Cloud e sicurezza stato attuale e previsioni 2019. Le novità e il resoconto dal Cloud Security Summit 2018 : Cloud computing sempre più in crescita in Italia ma occorro soffermarsi su una maggiore sicurezza: cosa è emerso dal Cloud Security Summit 2018

sicurezza al massimo con smartphone Huawei : respinta le ultimissime accuse dall’Australia : Uno dei temi caldi quando si parla di smartphone è dato senza ombra di dubbio dalla questione Sicurezza, soprattutto a proposito di brand come Huawei. L'azienda asiatica, in questi giorni, è stata accusata di aver consentito al governo cinese di accedere ad una serie di informazioni sugli utenti, al punto che la questione ha fatto rapidamente il giro del mondo considerando anche la delicatezza della vicenda. Ecco perché lo stesso produttore ...

Dl sicurezza - Casaleggio taglia corto : “Chi non vota fiducia va espulso dal M5s? Saranno i probiviri a valutare” : “Chi non vota la fiducia al governo M5s-Lega va espulso? Saranno i probiviri a definire questa decisione”. Così il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio, dopo le tensioni nel gruppo pentastellato sul decreto Sicurezza, dove l’esecutivo ha deciso di porre la questione di fiducia, come anticipato da alcune fonti interne. Era stato il deputato a 5 Stelle Stefano Buffagni a replicare duramente al ...

Il caso dl sicurezza si sgonfia : dissidenti 'spaventati' dal voto di fiducia : Come una gigantesca bolla d'aria punta da uno spillone, il caso dissidenti del Movimento 5 stelle sul decreto sicurezza si sta sgonfiando. È mattina in un Palazzo Madama che fatica a carburare quando arriva la notizia: il governo con tutta probabilità metterà la fiducia sul decreto sicurezza.Una mossa che ha tre ricadute immediate: annulla con un colpo di spugna il rischio dei numeri negli oltre settanta voti segreti; ...

Dl sicurezza - Nugnes - M5S - : 'Se si vota la fiducia esco dall'aula' : 'Senza la fiducia avrei votato contro il provvedimento, che credo finirà per produrre più irregolari. Ma siccome mi aspetto che questo governo farà in futuro cose buone, nel momento della fiducia ...

Decreto sicurezza al Senato - Salvini lo blinda dalle fibrillazioni M5S : "Lo voteremo così com'è" : Matteo Salvini non ne vuole sapere: il testo del Decreto Sicurezza e immigrazione non si tocca, "lo voteremo così com'è". A nulla è valso finora il pressing del suo dirimpettaio a Palazzo Chigi Luigi Di Maio per ammorbidire l'articolo 1. Il cuore del Decreto, quello che definisce le regole per ottenere una protezione "speciale" dallo Stato italiano e stabilisce per quanto tempo gli immigrati ne avranno diritto. "Non a caso ...

Maltempo - Salvini : “Servono 40 miliardi per mettere in sicurezza il territorio. Letterine dall’Europa? In archivio” : “Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino Letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. “La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in ...

Maltempo - Salvini : “Servono 40 miliardi per mettere in sicurezza il territorio. Letterine dall’Europa? Finiscono in archivio” : “Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino Letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. “La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in ...