Città di Valmontone (Calcio a 5) - doppio successo per le due prime squadre femminili di A2 e D : Roma – Un settore in prepotente crescita. Il Città di Valmontone non è solo calcio maschile, ma anche futsal femminile. Un’idea che il presidente Massimiliano Bellotti ha voluto sviluppare quattro anni fa accogliendo nel club un gruppo nato nell’anno precedente grazie all’impegno di Lucia Lucciola e Valentina Cerci e che, in questa stagione, ha fatto ulteriori passi avanti vista la presenza di due prime squadre. «Con il salto nel futsal ...

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Calcio Leffe-Falco - Guerini : «Due buone quadre - pareggio giusto» : CLICCA QUI per ascoltare Cristian Guerini , Calcio Leffe, CLICCA QUI per ascoltare Stefano Scarpellini , Falco, SU SPRINT E SPORT IN EDICOLA IL SERVIZIO COMPLETO CON CRONACA E PAGELLE A CURA DI ...

Nuova bufera nel mondo del Calcio : rivelazione shock sull’UEFA - due top club nei guai : Nuova bufera nel mondo del calcio: secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato i Psg e Manchester City a evitare le sanzioni per le violazioni del fair play finanziario. Secondo le rivelazioni i due club avrebbero gonfiato le proprie entrate attraverso “contratti fittizi” “sotto copertura dell’Uefa”. Le entrate contestate sono di circa ...

Usain Bolt ha lasciato la squadra di Calcio australiana con cui si era allenato per due mesi : L’ex corridore e campione olimpico Usain Bolt ha lasciato la squadra di calcio australiana con cui si era allenato per due mesi – i Central Coast Mariners – perché non è riuscito a trovare un accordo sul contratto che gli avrebbe The post Usain Bolt ha lasciato la squadra di calcio australiana con cui si era allenato per due mesi appeared first on Il Post.

Calcio - Vincenzo Iaquinta condannato a due anni nel processo ‘Ndrangheta Aemilia : Vincenzo Iaquinta è stato condannato a due anni in primo grado nell’ambito del processo “‘Ndrangheta Aemilia”. Il 38enne, ex attaccante di Udinese e Juventus ma anche Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha ricevuto la sentanza al termine di un maxiprocesso in cui sono imputate 148 persone tra le quali 50 sono ritenute affiliate alla cosca Grande Aracri di Cutro. Il padre dell’ex centravanti è stato ...

Torino - Petrachi lavora a due rinnovi importanti : le ultime dal Calciomercato : Torino attivo sul fronte rinnovi, Petrachi si appresta a concludere due trattative che di certo faranno piacere ai tifosi Il Torino di Mazzarri lavora sul campo, intanto il ds Petrachi sta per portare a termine due importanti operazioni al di fuori del terreno di gioco. Si tratta di due rinnovi di spessore, quelli di Nkoulou e Iago Falquè. Quest’ultimo potrebbe allungare la scadenza contrattuale sino al 2022, un rinnovo quasi a ...

Spagna - arrestato il numero due della FederCalcio : è bufera : Dopo il caso Lopetegui poco prima dell’inizio del Mondiale in Russia non c’è pace in Spagna. Un altro polverone si è alzato in seguito all’arresto del numero due della Federazione calcistica. Andreu Subies, è stato arrestato con l’accusa di appropriazione indebita. Avrebbe fatto uso improprio di denaro dell’ente. Ora sono in corso perquisizioni della Guardia […] L'articolo Spagna, arrestato il numero due della ...

Incredibile in Serie A - un’altra inchiesta sul Calcio italiano : coinvolta una big - sospetti su due squadre - si rischia il terremoto [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Novità clamorose che riguardano il calcio italiano, un nuovo terremoto che rischia di sconvolgere il mondo del pallone. Nell’ultimo weekend il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali per la Nations League ma non sono mancate le polemiche e gli scandali. Tutto è nato dalle accuse nei confronti del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese nella bufera per lo scandalo violenza sessuale, il ...

Calciomercato - Sampdoria e Bologna a “duello” in vista di gennaio : Sampdoria e Bologna già attive sul mercato in attesa della sessione invernale di gennaio, i due club si contendono un obiettivo Calciomercato, Sampdoria e Bologna sono vigili sul medesimo obiettivo. Secondo Sportmediaset si tratta del terzino destro del Palermo Andrea Rispoli, il quale vedrà il proprio contratto scadere nella prossima estate. Per non perderlo a parametro zero, il Palermo starebbe pensando di cedere il calciatore già a ...

Calcioscommesse - il caso Psg e Stella Rossa : la polizia sapeva tutto - ecco cosa rischiano le due squadre : Psg e Stella Rossa al centro di un caso di Calcioscommesse molto delicato, i due club rischiano in maniera molto differente La querelle legata al presunto caso di Calcioscommesse relativo alla gara tra Psg e Stella Rossa, prosegue con importanti novità. La polizia francese, secondo L’Equipe, sapeva del flusso di scommesse anomalo in merito all’incontro. Le forze dell’ordine hanno cercato di capire se ci fosse un ...

Calciomercato Roma : Monchi in pressing su due giovani dal futuro brillante : La Roma è sempre attenta ai possibili sviluppi di mercato, anche quando la sua riapertura è molto distante. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il ds Monchi sta tenendo sott’occhio la situazione di due giovani talenti che in futuro potrebbero spiccare il volo verso l’élite del calcio mondiale. Si tratta del regista del Brescia Sandro Tonali, un classe 2000, e dell’ex Fiorentina Ianis Hagi, attualmente al Vitorul ...

Calciomercato Manchester United : Mourinho osserva da vicino due protagonisti della Serie A : Il Calciomercato non si ferma mai: a più di due mesi dall’apertura della sessione invernale, Josè Mourinho, approfittando della sosta per le Nazionali, ha approfittato per osservare da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, deludente in questa prima fase di stagione. Ieri lo Special One è andato a vedere Montenegro-Serbia, che si sfidavano per la prima volta dalla separazione calcistica dei due ...

Calciomercato - duello Inter-Milan per il sì di Barella : MILANO - 'Siamo in una fase di scouting, stiamo guardando tante partite e monitorando quanto c'è di buono in giro. Se ci sarà bisogno di rinforzare la rosa, l'Inter si farà trovare pronta perché in ...