Altra mancanza in Battlefield 5 per le mappe multiplayer | ma ai giocatori piace

(Di lunedì 5 novembre 2018)5 a pochi giorni dalla sua uscita ha svelato dei dettagli molto importanti. DICE infatti ha annunciato che la votazione delleinnon sarà presente in Battlefiled 5 al momento del lancio. Di recente si è svolto il Weekly Debrief, un appuntamento fisso settimanale sugli aggiornamenti riguardanti5, ed è venuto fuori che il prossimo 20 novembre quando il gioco uscirà su PC, PS4 e Xbox One non sarà presente la votazione delle.L’annuncio è stato dato dal level designer Matthias Wagner che si è visto costretto a rispondere a tutti coloro che gli chiedevano informazioni in merito alla presenza dell’opzione nel gioco. Al riguardo Wagner ha così dichiarato: “purtroppo, non sarà presente al lancio”. Una risposta secca che però non ha fornito alcuna spiegazione.I fan del gioco infatti sono curiosi di sapere il motivo per il quale un'opzione ...