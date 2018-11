Vela – Tutto pronto per la Route du Rhum-Destination Guadeloupe | ecco tutti i dettagli

Pilota di linea beve "di tutto" la sera prima del volo : che cosa ha riVelato il test del sangue : Un Pilota della Japan Airlines, arrestato in Gran Bretagna poco prima di un volo, aveva nel sangue circa 10 volte la...

Grande Fratello Vip - perché Signorini ha taciuto sulla rissa Corona-Blasi : lui riVela tutto : Non è passato inosservato il silenzio del direttore di Chi, Alfonso Signorni, durante la rissa al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Intervistato a La Repubblica delle donne, però, ...

Fidanzata Piatek - Paulina Procyk sVela Tutto : il mercato - la vita privata e la… maglia di CR7 [FOTO] : 1/13 Instagram ...

Cristiano Ronaldo e le sue riVelazioni sulla vita privata : “il caso Mayorga - l’età che avanza e tanto altro - vi dico tutto” : Cristiano Ronaldo si è aperto in una lunga intervista nella quale ha analizzato il momento della sua carriera e della vita privata col caso di stupro che lo tormenta Cristiano Ronaldo è stato protagonista di una lunga intervista a France Football, nella quale non ha esitato a rispondere anche a qualche domanda un po’ scomoda come quella sul caso di stupro del quale si sta facendo un gran parlare. Il fenomeno portoghese, in merito ...

Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari hanno litigato? L’ex corteggiatore sVela tutto : Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari hanno litigato? Molti fan di Uomini e Donne si sono chiesti cosa sta succedendo tra Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari. hanno litigato? Non vederli più insieme sui social network ha preoccupato i tantissimi che sono affezionati a loro due. E ne sono davvero tanti coloro che […] L'articolo Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari hanno litigato? L’ex corteggiatore svela tutto proviene da ...

Paola Caruso : Caserta ci prova con Elena Morali che sVela tutto : Paola Caruso furiosa: Francesco Caserta ha corteggiato Elena Morali La gravidanza di Paola Caruso ha fatto molto discutere soprattutto perchè l’ex compagno Francesco Caserta l’avrebbe lasciata dopo esserne venuto a conoscenza. L’ex Bonas di Avanti un Altro è stata accusata da Caserta sostenendo che il bambino non è suo, così chiederà il test del DNA “e lui dovrà dare tutto quello che spetta a mio figlio”. Il ...

Guerra tra Barbara D’Urso e Mara Venier. Un autore sVela tutto! : E’ un autore Mediaset che svela la profonda delusione che Barbara D’Urso sta provando nei confronti di Mara Venier. La conduttrice napoletana si è sentita tradita dalla collega che credeva sua amica! Ecco da dove nasce il bandolo della matassa!-- Barbara D’Urso e Mara Venier sono state sempre due colleghe che si sono volute bene e rispettate, almeno fino a qualche mese fa. A quanto pare alla conduttrice napoletana non è andato giù il fatto che ...

Vela – A fine ottobre appuntamento con l’altura a Caorle : tutto pronto per La Cinquata 2018 : La Cinquanta 2018 del Circolo Nautico Santa Margherita: il 27 e 28 ottobre ultimo appuntamento con l’altura a Caorle Per gli appassionati delle regate d’altura ma anche per i neofiti, il prossimo appuntamento è con la quinta edizione de La Cinquanta, mini regata offshore del Circolo Nautico Porto Santa Margherita aperta ad imbarcazioni iscritte in ORC, IRC o Libera, da correre X2 o XTutti. La Cinquanta, organizzata con il patrocinio e ...

Khashoggi - torturato e fatto a pezzi mentre era vivo/ Ultime notizie - un macabro audio di 3 minuti sVela tutto : Jamal Kashoggi ucciso da Riad? Ultime notizie, prove Turchia: "4 sospetti 007 legati a MBS". Accordo Usa-Arabia, ma NYT rilancia con media Istanbul: "torturato e decapitato"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:06:00 GMT)

Torino - Cairo sVela Tutto : Candreva - Lazzari e Iago Falque : In occasione del Festival dello Sport il presidente Cairo ha dato importanti indicazioni di mercato ai microfoni di Sky Sport: “il ritorno di Ventura in panchina? Beh ho vinto un paio di scommesse. Sostenevo che sarebbe rientrato prima di un anno dal suo allontanamento dalla Nazionale, c’era chi non mi credeva. E così ho vinto un paio di cene. Certo, la sfida che lo attende è molto difficile. Ma metterà in campo tutte le sue ...

Vela – A Gargnano tutto pronto per la 66ª edizione del Trofeo dell’Odio : tutto pronto per la 66ª edizione della Regata dell’Odio sul lago di Garda Lo scorso anno il Trofeo dell’Odio del lago di Garda andò da Salò (Canottieri Garda) a Gargnano (Marina di Bogliaco). Nel prossimo week end si tornerà, per la 66° edizione, sulla rotta Nord: Bogliaco di Gargnano-Campione-Bogliaco. Nel 2017 vinse lo “Star Fighter- Docktrime”, il veloce Flying Star condotto da Simone Dondelli (Canottieri Garda) con Mattia e ...

Karkadan contro Young Signorino/ Il manager riVela : "Ha inventato tutto da solo figlio - coma e satana" : Young Signorino costretto a inventare la storia del figlio (che non ha), del coma e di Satana? Il manager Karkadan non ci sta e incolpa la neo moglie, dove sta la verità?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:38:00 GMT)

“Iannone? La verità su mia sorella”. Cecilia Rodriguez sVela Tutto su Belen Rodriguez : Belen Rodriguez come sta? A fare il punto della situazione e aggiornare i fan della nota showgirl argentina ci pensa la sorella Cecilia. Ospite di Mattino Cinque, intervistata da Federica Panicucci, l’argentina più piccola, ex di Francesco Monte e attuale fidanzata di Ignazio Moser, non si è sbilanciata più di tanto. Anzi, a dirla tutta ha mantenuto parecchio riserbo sulla storia d’amore naufragata tra Belen e Andrea Iannone. ...

Giocare Fortnite in prima persona cambierebbe tutto - video sVela come sarebbe : Un video disponibile in rete dimostra come potrebbe essere Fortnite giocato in prima persona. A realizzare l’incredibile filmato è stato uno YouTuber sotto il nome di “Max Box”. È stato proprio lui infatti a distribuire in rete un video per dimostrare in che modo potrebbe apparire Fortnite se la modalità Battle Royale avesse una visuale in prima persona. Il filmato è stato segnalato direttamente da Fortnite Intel che ha così reso pubblica ...