Maltempo | nove morti in Sicilia Famiglie evacuate nell' agrigentino Frane in Veneto

Maltempo - casa sommersa dall'acqua in provincia di Palermo : tra i nove morti due bambini di uno e due anni : La tragedia nelle campagne di Casteldaccia dove due nuclei familiari si erano riuniti in un casolare. Tra le vittime un ragazzo di 15 anni, si è salvato solo il capofamiglia. Altri tre dispersi a Corleone e Vicari

Maltempo : dal 04 Novembre attivo il numero solidale 45500 : Su richiesta dei presidenti delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, grazie al protocollo d’intesa esistente tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli operatori di telefonia fissa e mobile, sarà attivo dalle ore 0.00 del 4 Novembre il numero solidale 45500 a sostegno delle popolazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, colpite dal Maltempo negli ultimi giorni. Attraverso gli operatori che aderiranno ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 2 Novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che continua a produrre gravi conseguenze in gran parte d’Italia, anche domani, Venerdì 2 Novembre 2018, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Toscana Manciano (Grosseto, anche il 3 Novembre) Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in ...

1° Novembre con Maltempo - neve e danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...

Allerta Meteo Estofex - 1 novembre di Maltempo in Italia da Nord a Sud : nubifragi e vento - rischio di grandine e tornado : Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’Allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide ...

Novembre inizia col Maltempo e con un'allerta per temporali e vento : Massa-Carrara - Il mese di Novembre, sulla provincia di Massa-Carrara, inizia con qualche probabile pioggia nel corso della mattinata, per avere poi schiarite alternate a nuvolo e velature nel corso ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Maltempo - le previsioni del weekend dal 2 al 4 novembre : le regioni più a rischio pioggia : Come sarà il tempo durante il ponte di Ognissanti e del weekend dal 2 al 4 novembre? Dopo una breve tregua, il Maltempo tornerà a minacciare l'Italia, da Nord a Sud, con piogge e vento forte: ecco le regioni più a rischio, dal Piemonte alla Sardegna e Sicilia. Temperature in rialzo per i venti di Scirocco.Continua a leggere

Maltempo a Venezia - fiume Piave sorvegliato speciale : evacuato l'outlet di Noventa : SAN DONÀ DI Piave , Venezia, Seconda giornata di passione nel Veneziano, che dopo l'acqua alta da record di lunedì deve fare i conti con il Piave in piena. Il fiume, l'unico sorvegliato speciale in ...

