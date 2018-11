NBA | Embiid superstar | 41 punti e Clippers battuti Non bastano i 25 punti di Gallinari

NBA – Espulsione Drummond - il secondo tecnico è clamoroso : Embiid simula - è flopping! [VIDEO] : Joel Embiid e Andre Drummond si stuzzicano per tutto il match, ma alla fine il centro dei Pistons ha la peggio: secondo tecnico ed Espulsione, ma il cestista dei Sixers ha simulato! Partita davvero accattivante quella fra Detroit Pistons e Philadelphia 76ers nella notte italiana. La ‘sfida nella sfida’ è stata rappresentata dalla lotta sotto canestro fra i due centri, Andre Drummond e Joel Embiid che per tutta la partita si ...

Embiid cerca moglie fuori dal mondo NBA : “non vorrei mi dicessero in partita : ‘mi sono scopato la tua donna’” : Joel Embiid è alla ricerca della sua donna ideale al di fuori dal mondo NBA: il centro dei Sixers lo rivela in una simpatica intervista Negli ultimi tempi, Joel Embiid ha avuto diverse vicissitudini amorose. Dal complicato flirt con Rihanna, dalla quale è stato respinto e poi, una volta diventato All-Star NBA, non ne ha voluto più sentir parlare, alla presunta relazione con la bellissima Anne De Paula, che il centro camerunense non ...

Basket - NBA : Embiid riscatta i Sixers - Miami beffa Washington : Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 127-108 I Sixers, 1-1, si rimettono subito in carreggiata, dimenticando il disastroso debutto stagionale sul parquet di Boston. Davanti al pubblico amico, Philadelphia ...

NBA 2019 - i risultati della notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia : Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto. Per Lillard ci sono 28 punti a ...

NBA - Celtics-Sixers – Terry ‘Scary’ Rozier : la stoppata su Embiid è da paura! [VIDEO] : Terry Rozier autore di una fantastica stoppata su Joel Embiid: il playmaker di Boston dà spettacolo all’esordio con un gesto atletico clamoroso La regular season è appena iniziata, ma le emozioni non sono di certo mancate. Con una gara come Celtics-Sixers ad aprire la stagione, come poteva essere altrimenti? Successo importante per Boston che liquida Philadelphia con un netto 105-87. Nonostante i tanti punti segnati, a rubare la ...

NBA – Embiid striglia i Sixers : “i Celtics ci prendono sempre a calci in culo - questa cosa deve finire” : Joel Embiid striglia i Sixers dopo la sconfitta all’esordio in regular season contro i Celtics: la stella di Philadelphia vuole invertire il trend negativo contro Boston Esordio in regular season da dimenticare per Philadelphia. Nella opening night, i Sixers sono stati sconfitti nettamente a Boston per 105-87, travolti da Jayson Tatum e compagni nella sfida che, a detta di tutti, dovrebbe regalare la finalista ad Est, Raptors permettendo. ...

NBA - Joel Embiid protagonista in Cina - ma Dallas si vendica e batte Philadelphia : Finisce punto a punto la seconda sfida prevista in territorio cinese, a Shenzen, di fronte nella gara di "ritorno" sempre Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers , 120-114 a favore dei Sixers il primo ...

Preseason NBA - Phila batte Dallas : un buon Doncic - ma il dominatore si chiama Joel Embiid : Preseason NBA, Redick miglior marcatore dell’incontro tra Dallas e Philadelphia, ottima prova per Joel Embiid Joel Embiid padrone sotto canestro nell’incontro di Preseason NBA che ha visto di fronte Dallas e Philadelpia in terra cinese. I Sixers hanno vinto 120-114 al termine di una gara con diversi spunti interessanti. Il centro di coach Brown ha messo a segno una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, senza storia la lotta ...

NBA – “Benvenuto nella fottuta lega” - Mo Bamba provoca Embiid : la risposta di Joel è devastante! [FOTO] : Mo Bamba schiaccia su Embiid (con un po’ di fortuna) e lo provoca su Instagram, con un po’ di ironia: il centro dei Sixers risponde per le rime La preseason NBA è appena iniziata, ma i giocatori fanno già sul serio. Basti vedere la sfida fra Sixers e Magic (120-114) e la curiosità generata dal duello fra il rookie Mo Bamba e il più ‘esperto’ Joel Embiid. Una sfida interessante quella fra i due big man che ha raggiunto il suo apice quando ...