Banche | Unicredit | Ubi | Bpm e Intesa Sanpaolo superano stress test

Banche - “stress test superati per Intesa Sanpaolo - Unicredit - Ubi e Banco Bpm”. I titoli guadagnano in Borsa : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm hanno superato gli stress test dell’Autorità bancaria europea (Eba). Lo anticipa Il Messaggero, secondo cui Intesa è la banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore nelle “prove da sforzo” condotte sui bilanci degli istituti. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto (nel 2016 era terza) grazie alla maxi-ricapitalizzazione da 13 miliardi lanciata dall’ad ...