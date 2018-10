ilfattoquotidiano

: M5S, Giulia Sarti: “In caso di condanna, le dimissioni di Virginia Raggi sono un atto dovuto”… - Cascavel47 : M5S, Giulia Sarti: “In caso di condanna, le dimissioni di Virginia Raggi sono un atto dovuto”… - angelottaviano : @GiuliaGrilloM5S @RaiNews Ciao Giulia sono un attivista del M5S Di Gissi (CH) Abfuzzo - alto Vastese , ho bisogno d… - UnicronPlanetM : #M5S Diretta #Facebook di Giulia Grillo Vi ripropongo il mio intervento su -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) A parlare è, parlamentare del Movimento 5 Stelle, al microfono del giornalista Luca Sommi nel corso di “Punto esclamativo”, il primo talk politico in diretta su Facebook. “Abbiamo uno statuto che dice: ‘indiin primo grado per determinati reati ledall’incaricoundovuto’”. Incalza Sommi: “Se il 10 novembre dovesse essereta la sindaca di Romacade la giunta?” e perla risposta è una sola: “Andrebbe tutto in mano ai garanti del M5S e poi la decisione verrebbe presa, ma sarebbe undovuto, e un comportamento dovuto”. “Punto esclamativo” è una produzione Loft, ogni mercoledì in diretta Facebook. L'articolo M5S,: “Indi, lediundovuto” proviene da Il FQuotidiano.