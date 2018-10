Allerta Meteo Estofex | nuovo round di maltempo sull’Italia occidentale | attenzione a

È ancora Allerta Meteo : Ponte di Ognissanti nel segno del maltempo : Oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige. Tutto il periodo di Ognissanti rimarrà...

Maltempo - Allerta Meteo della Protezione Civile : attenzione - le zone interessate : allerta meteo della Protezione Civile per mercoledì 31 ottobre. Durerà poco la pausa concessa dal Maltempo, una nuova...

Cosa non funziona nel sistema delle Allerta meteo : Da ieri si è abbattuta sull'Italia una forte ondata di maltempo che tra pioggia e vento ha causato molti danni e decine di vittime. Su buona parte delle regioni italiane la Protezione civile, con i suoi centri funzionali locali, ha diramato un'allerta meteo che ha portato molti sindaci ad adottare m

Allerta Meteo Alto Adige : confermato allarme arancione : La protezione civile ha confermato il livello di allarme da rosso (Charlie) ad arancione (Bravo). Attualmente ci sono ancora delle situazioni critiche, in particolare per alcuni comuni senza elettricità. Il rischio idrogeologico è stato declassato allo stato Alfa. I livelli dell’acqua continuano a scendere, l’Isarco e l’Adige sono al di sotto del livello di criticita’. Sul fronte Meteorologico, per giovedi’ primo ...

Allerta Meteo Veneto : giovedì nuove perturbazioni : Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto oggi pomeriggio ha emesso un nuovo avviso sui possibili effetti di una perturbazione che giovedì dovrebbe interessare anche il bacino idrografico Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, di cui fa parte Vicenza. Il peggioramento Meteorologico potrebbe dare luogo, secondo tale avviso, a criticità alla rete idraulica principale e secondaria e a criticità di tipo geologico, considerati lo ...

Allerta Meteo - i grandi fiumi del Nord/Est fanno impressione : il Piave è altissimo - paura per l’onda di piena del Livenza e la situazione di Eraclea : La tempesta perfetta ‘grazia’ per ora i fiumi Piave, Adige e Brenta in Veneto mentre resta alto l’allarme per il Livenza, sorvegliato speciale a partire dalla prossima notte a causa degli argini bassi al confine con il Friuli Venezia Giulia. I 2.500 metri cubi di acqua al secondo transitati a Ponte di Piave e i 1.900 che hanno lambito il lungadige di Verona testimoniano la forza con la quale i fiumi si stanno scaricando a valle ...

Allerta Meteo Liguria : ancora allerta a Genova - ma domani niente scuole chiuse : domani, in allerta arancione, scuole aperte a Genova. Lo ha deciso il Comune. Secondo i piani di protezione civile, con l’allerta arancione spetta ai sindaci decidere se chiudere o no le scuole. La chiusura e’ automatica con l’allerta rossa. “Saranno valutati alcuni casi particolari di istituti che si trovano all’interno di ville e o parchi con alberi pericolanti”, ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Lombardia : revocato il codice rosso - criticità arancione : La sala operativa della Protezione civile ha revocato il codice rosso per rischio idraulico e idrogeologico in Lombardia, declassandolo in arancione. Lo comunica l’assessore regionale al Territorio, Pietro Foroni, in una nota di aggiornamento sul Maltempo in cui chiede al ministro dell’Ambiente Sergio Costa di sbloccare i fondi del programma ‘Italia Sicura’. “Con il presidente Fontana stiamo monitorando, minuto per ...

Maltempo Veneto - trovato un uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’Allerta meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere

Allerta Meteo - nuovo peggioramento da domani : in Piemonte interrotte 32 strade : Anche in Piemonte, secondo le previsioni emesse dall’Arpa, oggi si registra una tregua delle precipitazioni: ma dalla prossima notte, prima sui rilievi meridionali e poi su tutta la regione, è previsto un nuovo peggioramento, con fenomeni diffusi e intensi, soprattutto nei settori già interessati dal maltempo nei giorni scorsi (Verbano, Biellese, Vercellese e Alessandrino). E’ stata così disposta l’Allerta gialla per i rischi ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 31 ottobre per Allerta Meteo : la decisione delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per Maltempo domani, mercoledì 31 ottobre? A causa dell'allerta meteo, sono ancora molte le regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni a causa di pioggia e forte vento: ecco dove, dal Veneto al Trentino al Lazio.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : codice giallo sulla costa per mareggiate fino a stasera : In Toscana la situazione Meteo è in miglioramento: il Lamma regionale prevede ancora condizioni di moderata instabilità. Rimane solo per oggi, martedì 30 ottobre, fino alle 20 di stasera, un codice giallo lungo tutta la costa per rischio mareggiate. Nelle prossime tre ore saranno ancora possibili rovesci sparsi e isolati temporali sul nord della regione con cumulati attesi fino a 20-30 millimetri in tre ore e 10 millimetri in un’ora. ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità “gialla” oggi e domani per rischio idrogeologico localizzato : A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi, il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni Meteo, ha diramato un’Allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Il responsabile del Centro Funzionale, Antonio Iovino, ricorda che “e’ ancora in ...