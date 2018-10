Grande Fratello Vip 2018 | il figlio di Jane Alexander è dalla parte della mamma | «Sono

Grande Fratello Vip 2018 - la frecciatina di Fabrizio Corona : 'Hanno mandato in onda un pezzo senza senso. Ilary senza di me non ce la fa' : Fabrizio Corona si sfoga su Instagram e lancia una freciatina alla sua nemica giurata Ilary Blasi: 'senza di me non ce la fa'. Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2018, la Blasi ha ...

Elia Fongaro eliminato al Grande Fratello Vip 2018 : scontri - lacrime e Fabrizio Corona protagonista : Un'altra serata movimentata che ha visto Elia Fongaro eliminato al Grande Fratello Vip 2018 dopo quello che lui stesso ha definito un processo. L'ex velino non ha passato una bella serata e, a dirla tutta, una bella settimana e ieri sera si è ritrovato fuori dalla casa per una serie di colpi che potrebbero essere definiti bassi. Dalla relazione con Jane Alexander alle accuse di Francesco Monte di aver usato l'attrice solo per i suoi scopi a ...

Grande Fratello Vip 2018 settima puntata : eliminato e nominati - ecco cos’è successo : settima puntata Gf Vip 2018, cos’è successo giovedì 25 ottobre La settima puntata del Gf Vip 2018 è andata in onda e anche questa volta gli argomenti trattati sono stati tanti. Si è parlato infatti delle frasi di Francesco sul bacio di Giulia e Martina, della storia di Jane ed Elia, del passato di Ivan […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 settima puntata: eliminato e nominati, ecco cos’è successo proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Settima Puntata : Volano Offese tra Elia Fongaro ed Alessandro Cecchi Paone! : Tensioni, malumori ed incomprensioni, tutto questo nella Settima Puntata del Grande Fratello Vip. Elia Fongaro si scontra con Francesco Monte ed Alessandro Cecchi Paone. La Marchesa Del Secco D’Aragona entra nella casa per avere un confronto con i concorrenti! La nobile bacia appassionatamente Walter Nudo! Grande Fratello Vip: nella casa si respira aria di tensione. Elia Fongaro ha una discussione al vetriolo con Francesco Monte. ...

Grande Fratello Vip 3 - Lisa Fusco : "Mi ritirerò dallo spettacolo - non voglio più regalare la mia presenza a nessuno!" : Lisa Fusco è stata la prima concorrente eliminata della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality attualmente in onda sulle reti Mediaset. La showgirl napoletana, nota anche come la "soubrettina", ha regalato al pubblico una serie di racconti "bollenti" riguardanti il suo fidanzato, durante le tante chiacchierate avute con Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin, ma il primo televoto si è rivelato subito fatale per ...

Monte non gradisce le effusioni tra due donne al Grande Fratello Vip - la rete lo attacca : Al Grande Fratello Vip l'atmosfera si sta facendo sempre più calda, complice il gioco 'Obbligo e verita'' messo a disposizione dagli autori del reality di Canale 5. Durante il gioco ci sono stati molti baci tra i concorrenti, non ultimo quello che si sono scambiate Martina Hamdy e Giulia Salemi e che ha scatenato alcuni commenti da parte di Francesco Monte rivelando così la sua rigidita' su certi atteggiamenti e le cui parole hanno scatenato una ...

Grande Fratello Vip : la Marchesa bacia Walter Nudo in diretta : Walter Nudo: la Marchesa d’Aragona lo bacia al GF Vip A inizio puntata era stato annunciato il ritorno della Marchesa d’Aragona all’interno della casa più spiata d’Italia, ma purtroppo Daniela non è ritornata in veste di concorrente del Grande Fratello Vip, ma come ospite. La nobile del reality, infatti, è ritornata per cantargliene quattro ai suoi colleghi. O almeno l’obiettivo iniziale era quello, ma tra un ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta settima puntata : Elia Fongaro eliminato - Jane scoppia in lacrime. La Marchesa assalta Walter Nudo : Ci siamo, la settima puntata del Grande Fratello Vip 2018, che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it è iniziata. Dopo l'ingresso di Fabrizio Corona giovedì scorso gli animi all'...

Grande Fratello Vip 2018 - settima puntata in diretta : la Marchesa bacia Walter Nudo : La Marchesa bacia Walter Nudo - GF Vip 2018 Dopo la movimentata puntata di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 continua di lunedì e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della settima puntata 21.41: Con qualche minuto di ritardo rispetto al solito, inizia la ...

