Il movimento #metoo arriva in India | la denuncia di una giornalista costringe alle

Whoopi Goldberg si scaglia contro le attrici e il movimento del #Metoo : Tutti conoscono la vena pungente e sarcastica di Whoopi Goldberg , attrice e comica di successo che, negli anni '90, tra i tanti film,, ha recitato in 'Ghost'. Recentemente non sono passate ...

ASIA ARGENTO/ "Il movimento #Metoo? Lo sostengo ma non ho più la forza di aiutare gli altri" (Verissimo) : ASIA ARGENTO sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L'attrice ripercorre l'ultimo anno: dal caso Weinstein, al suicidio di Anthony Bourdain e alle accuse di Jimmy Bennett.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 18:32:00 GMT)

Melania Trump e il movimento #metoo : euro Ci vogliono prove schiaccianti euro : In America non si parla d'altro negli ultimi mesi. Il movimento del #Metoo a sostegno contro la violenza sulle donne, nato dopo il caso Weinstein, continua a far rumore. Ultimamente anche Melania ...

Melania Trump e il movimento #metoo : "Ci vogliono prove schiaccianti" : In America non si parla d'altro negli ultimi mesi. Il movimento del #Metoo a sostegno contro la violenza sulle donne, nato dopo il caso Weinstein, continua a far rumore. Ultimamente anche Melania ...

#Metoo - da Weinstein a Kavanaugh il movimento compie un anno. E gli scandali continuano a emergere : Ha solo un anno, eppure è arrivato persino a far ballare la poltrona di giudice della Corte Suprema statunitense quasi certamente destinata a Brett Kavanaugh, in questi giorni indagato dall’Fbi con l’accusa di molestie sessuali da parte di tre donne. È il movimento #Metoo, nato il 15 ottobre 2017 su Twitter, dopo l’invito della produttrice e attivista statunitense Alyssa Milano a reagire allo scandalo Harvey Weinstein (in particolare dopo il ...

Molestie - #MeToo compie un anno : il movimento che ha cambiato Hollywood : ... Spacey fu cacciato dalla serie 'House of Cards' di cui era l'attore principale, e fu annullata la sua partecipazione all'ultimo film di Ridley Scott Tutto l'oro del mondo . Nel Regno Unito, il ...

Amazon prepara una comedy legata al movimento #metoo (rifiutata da Apple) : Era inevitabile che il movimento #MeToo, nato sulla scia dei casi di molestie (o presunte tali) a carico di potenti di Hollywood come Harvey Weinstein, diventasse prima o poi materiale utile per una serie tv.Amazon Prime Video sta così lavorando con Fox 21 Tv Studios e gli Amazon Studios a una comedy ancora senza titolo creata da Whitney Cummings, autrice e protagonista di Whitney, creatrice di 2 Broke-Girls, insieme a Lee Daniels, ...

Sean Penn critica il movimento del #Metoo : In merito al movimento del #Metoo, nato in seguito allo scandalo Weinstein, prende parola l'attore Sean Penn che esprime il suo parere sulla tempesta che sta sconvolgendo tutto il mondo di Hollywood. ...

Il movimento #metoo scarica Asia Argento con una lettera - : Qualcosa di raro nelle donne di questo settore o nel mondo in generale. Ma poi tutto è cambiato. In un istante. Ho ricevuto una telefonata e una serie di messaggi dalla persona che sto frequentando ...

La lettera con cui il movimento #metoo scarica Asia Argento : Qualcosa di raro nelle donne di questo settore o nel mondo in generale. Ma poi tutto è cambiato. In un istante. Ho ricevuto una telefonata e una serie di messaggi dalla persona che sto frequentando ...

Asia Argento avrebbe dovuto parlare dei soldi a Bennet. Anche per il movimento #Metoo : Asia Argent accusata di molestie sessuali dall’attore Jimmy Bennett. La notizia è deflagrata sulla stampa italiana occupando le prime pagine e sottraendo spazio alla notizia della tragedia avvenuta tra le Gole del Raganello. L’attrice italiana che aveva accusato Harvey Weinstein di violenza sessuale, ha versato 380mila dollari a Bennett. E’ l’occasione per cercare di screditare il movimento #Metoo? Nell’autunno del 2017, sui ...