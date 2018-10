Serie B | Palermo-Venezia 1-1 | Struna salva i siciliani allo scadere FOTO ...

Diretta / Palermo-Venezia (risultato finale 1-1) : Struna pari all'ultimo respiro (Serie B) : Diretta Palermo Venezia streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo che apre la 9^ giornata di Serie B(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:51:00 GMT)

Serie B Palermo-Venezia - probabili formazioni e live dalle 21. Dove vederla in tv : PALERMO - Alla caccia di una Serie di record che segnerebbero una accelerata clamorosa in questa Serie B delle incertezze. Nell'anticipo col Venezia , ore 21,, il Palermo di Roberto Stellone cerca la ...

Serie B - Palermo-Venezia da ex per Zamparini : sarà l'ultima volta? : Poteva essere il suo ultimo confronto con il passato, ma non è detto che non lo sarà, nonostante l'ultima trattativa con Follieri per la cessione del Palermo sia saltata in malo modo, a colpi di ...

Palermo - Venezia - Serie B : diretta tv in chiaro su Rai Sport : Nel weekend si disputera' la 9ª giornata di Serie B. Il campionato cadetto [VIDEO] proporra' la partita Palermo-Venezia come anticipo di questo turno. La sfida verra' giocata allo Stadio Renzo Barbera alle ore 21.00 di venerdì 26 ottobre 2018. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del Lecce per 1-2. A segno Ilija Nestorovski, al suo quarto sigillo stagionale, e George Pu?ca?. Nel mezzo c’è stata la rete di Andrea ...

Sognando la Serie A - Radoslaw Murawski : centrocampista del Palermo : Radoslaw Murawski è un calciatore polacco, centrocampista del Palermo. Murawski è un centrocampista duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Ha sempre giocato nel campionato polacco, dove ha esordito a 17 anni. Inizio di carriera importante il 24 luglio 2017, firma un contratto triennale con opzione per il quarto con il Palermo, primo gol con la maglia rosanero il 6 agosto 2017 nella sfida interna contro la Virtus ...

Serie B Palermo - Haas : «Obiettivo promozione» : Palermo - "Il mio obiettivo era di essere protagonista. Ora sto bene coi compagni e col mister e voglio continuare così". Il centrocampista del Palermo , Nicolas Haas , fa così il punto della ...

Serie B : Nestorovski premia il Palermo - sorridono Brescia e Spezia : Rosanero in festa, battuto 1-0 il Crotone nel finale. Il Padova si illude prima di venire travolto nella ripresa, Livorno ancora ko

Serie BKT settima giornata quarta sconfitta del Crotone contro un modesto Palermo. Benali il migliore in campo : Palermo 1 Crotone 0 Marcatore: Marchizza (aut.) Palermo (4-3-2-1): Brignoli, Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Murawski, Jajalo, Haas (Rispoli), Trajkovic (Falletti),

Serie B Palermo-Crotone - probabili formazioni e diretta alle 21. Dove vederla in tv : PALERMO - Stasera alle 21 il Palermo ospita il Crotone nella gara valevole per la settima giornata del campionato cadetto. Sulla panchina rosanero, nuovo esordio di Stellone: dopo l'esonero di Tedino ...