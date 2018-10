“Perchè Reina non gioca al Milan?” | Lello Arena a Tiki Taka risponde così

calcioweb.eu

: Tiki Taka - Lello Arena ironizza: 'Forse Reina non gioca col Milan perchè puzza ancora di San Paolo...' - SiamoPartenopei : Tiki Taka - Lello Arena ironizza: 'Forse Reina non gioca col Milan perchè puzza ancora di San Paolo...' - SiamoPartenopei : Lello Arena risponde a Salvini: 'Reina non gioca al Milan perché magari puzza ancora di Napoli...' - tuttonapoli : Tiki Taka - Lello Arena ironizza: 'Forse Reina non gioca col Milan perchè puzza ancora di San Paolo...... -

(Di martedì 23 ottobre 2018) E’ in corso una puntata scoppiettante di, trasmissione sportiva sempre molto seguita. Il web si è scatenato per il look bianconero di Wanda Nara, poi la temperatura si è alzata sull’argomento, ecco la battuta di, noto comico napoletano: “Lavorare con Troisi era come avere un Maradona in squadra. Era irripetibile lavorare con lui, alcune cose si potevano fare solo con uno come lui. Salvini si lamenta e ha ragione, forsenonperché puzza ancora un po’ di San Paolo”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo “Perchènonal Milan?”,CalcioWeb.