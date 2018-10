Parma | il club torna agli italiani | decisive le nuove politiche estere cinesi Ecco

calcioweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) L’ufficialità è arrivata poco prima di pranzo: Lizhang non è più l’azionista di maggioranza del. Infatti, Nuovo Inizio, la società che comprende i sette fondatori delemiliano, è rientrato in possesso del 60% delCalcio, mentre l’imprenditore cinese manterrà il 30%. L’operazione è stata portata a termine per via delleche hanno limitato i margini di movimento di capitali all’estero, ma era comunque prevista nel contratto sottoscritto con Lizhang ai tempi dell’acquisizione da parte sua della maggioranza delle quote. Queste le parole dell’ex vice presidente Marco Ferrari in occasione della conferenza stampa di oggi: “Non era nei nostri programmi né nelle nostre intenzionire alla maggioranza, ma data la situazione abbiamo ritenuto fosse nostra responsabilità intervenire a tutela del. ...