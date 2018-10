Matteo Renzi | con i ' comitati civici' è iniziata l' uscita dal Pd

Matteo Salvini - frecciatina a Renzi e Boschi : 'Gli consiglio yogurt al miele e melissa' : Matteo Salvini , dopo il trionfo 'eclatante per i risultati in Trentino e Alto Adige ' lancia una frecciatina all'ex premier del Pd Matteo Renzi e alla ex sottosegretaria alla presidenza del consiglio ...

Matteo Renzi è il Re della Leopolda - ma nel mondo reale non lo sopporta più nessuno : Si chiude oggi la nona edizione della Leopolda di Firenze, la kermesse della corrente Renzi ana del Partito Democratico. Molte le persone presenti alla tre giorni, molti i simpatizzanti e i militanti del Partito Democratico che sostengono ancora apertamente Matteo Renzi e vorrebbero tornasse in campo da leader e da segretario del Pd. L'entusiasmo dei leopoldini, però, deve fare i conti con l'umore dell'elettorato italiano e con un fatto difficile ...

Matteo Renzi dice che suo padre ha vinto una causa per diffamazione contro il Fatto Quotidiano : L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha detto che suo padre, Tiziano Renzi, ha vinto una causa per diffamazione contro il Fatto Quotidiano, del suo direttore Marco Travaglio e di una giornalista. Renzi ha scritto su Facebook che Travaglio e il The post Matteo Renzi dice che suo padre ha vinto una causa per diffamazione contro il Fatto Quotidiano appeared first on Il Post.