Icardi a testa alta nell' Inter che decolla

Inter - Icardi : 'Contro il Psv sapevamo di poter raggiungere la testa del girone. Quando si vince si lavora meglio' : Due su due per l' Inter , due su due per Icardi . I match in Champions contro il Tottenham e contro il Psv hanno sorriso alla squadra di Luciano Spalletti, con un Mauro Icardi versione predatore che è ...

Psv-Inter - Icardi : “Scesi in campo per raggiungere la testa della classifica” : Seconda presenza in Champions League e secondo importantissimo gol per Mauro Icardi, ancora una volta decisivo nella rimonta nerazzurra ieri sera sul campo del Psv Eindhoven: “È stata una serata bellissima, era importante far bene per come si sta sviluppando il girone – ha dichiarato il capitano ai microfoni di “Inter TV” il giorno dopo […] L'articolo Psv-Inter, Icardi: “Scesi in campo per raggiungere la testa ...