Google Play Film migliora il 4K e porta alla massima risoluzione i vostri film

Google regala 2 euro di credito sul Play Store ad alcuni utenti : Google sta regalando due euro di credito ad alcuni utenti, da spendere sul Play Store per acquisti di app, giochi o contenuti in-app.

YouTube Kids arriva su smart display - Google Home e TV con Cast : Il sempre più popolare servizio di YouTube Kids è finalmente sbarcato su smart display, Google Home e televisori collegati con Cast

Come aggiornare Google Play Services : L'aggiornamento di Google Play Services viene effettuato solitamente attraverso una procedura del tutto automatizzata che non richiede alcun tipo di intervento da parte dell'utente. Non sempre, pero', questo può andare a buon fine o, ancora leggi di più...

Rivoluzione CarPlay : ora ci sono Waze e Google Maps : La svolta era attesa ed è arrivata, a conferma che l'azienda di Cupertino punta con estrema decisione alla sua piattaforma Apple CarPlay come interfaccia totale e completa tra smartphone e auto.

Google Pixel 3 fatto a pezzi da iFixit : display di LG e riparabilità insufficiente : Dopo il Pixel 3 XL è ora il turno di Google Pixel 3. Messo a nudo dai ragazzi di iFixit il nuovo smartphone di Big G viene valutato abbastanza negativamente in quanto a livello di riparabilità e, sorpesa, viene scoperto che il display montato non è un Samsung come sul suo fratello maggiore, bensì un'unità di LG.

Google permette a tutti gli sviluppatori di inviare la richiesta per provare a inserire la propria app in pre-registrazione sul Play Store : Circa tre anni fa, Google ha introdotto all'interno di Play Store, lo Store ufficiale per Android, delle applicazioni in pre-registrazione. Da quel momento, […]

Google Pixel 3 XL utilizza un display prodotto da Samsung : Non è passata nemmeno una settimana dalla presentazione di Google Pixel 3 XL, che già sono disponibili in rete i primi teardown. Come spesso accade è stato iFixit il primo sito a mettere a nudo leggi di più...

Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android : Google avvia un programma beta per la versione Android di YouTube e porta sul Play Store la companion app per il Pixel Stand.

Google Play Protect controlla le app condivise tramite Files Go : Tutte le applicazioni condivise tramite Files Go verranno passate al setaccio da Google Play Protect per verificare che siano sicure.

Google Pixel 3 XL smontato da iFixit : il display è di Samsung e non facile da riparare : Il nuovo Google Pixel 3 è stato messo a nudo da iFixit, che ha evidenziato la qualità costruttiva dell'ultimo smartphone di Google.

Ecco la lista delle app più scaricate dal Google Play Store degli ultimi dieci anni : Una nuova ricerca ha stilato la lista delle applicazioni e dei giochi più scaricati dal Google Play Store negli ultimi dieci anni.

Google Play Store : 59 applicazioni gratis solo per oggi : Anche oggi il Google Play Store fa sentire la sua calorosa presenza, con ben 56 applicazioni per Android gratis, per un periodo di tempo limitato.Si tratta di applicazioni a normalmente a pagamento che solo per poche ore è possibile scaricare gratis e nelle loro versioni complete, preci prive di pubblicità o limitazioni.applicazioni gratis AndroidDi seguito la lunga lista di applicazioni divisa per categorie da scaricare e provare ...

Il display di Google Pixel 3 XL se la gioca alla pari con i top - e anche le fotocamere si difendono bene : Secondo display Mate lo schermo OLED di Google Pixel 3 XL è tra i migliori in commercio, e le nuove fotocamere offrono una qualità leggermente superiore al modello del 2017.