Campi Flegrei | Zeus in Trono torna dopo 26 anni al Castello di Baia

TERREMOTO POZZUOLI M 2.0 - PAURA A NAPOLI E Campi FLEGREI/ Ingv - ultime notizie : sindaco - "niente pericoli" : TERREMOTO POZZUOLI, scosse CAMPI FLEGREI: Ingv, sciame sismico avvertito dalla popolazione oggi, venerdì 12 ottobre. Le ultime notizie: la zona di NAPOLI torna a tremare.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:08:00 GMT)

Terremoto Pozzuoli - scosse Campi Flegrei/ Ingv - ultime notizie : sciame sismico avvertito dalla popolazione : Terremoto Pozzuoli, scosse Campi Flegrei: Ingv, sciame sismico avvertito dalla popolazione oggi, venerdì 12 ottobre. Le ultime notizie: la zona di Napoli torna a tremare.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Sequenza di scosse ai Campi Flegrei : una avvertita piu' forte poco fa a Pozzuoli. : Una Sequenza di scosse sismiche di lieve entità si è verificata nelle ultime ore nell'area dei Campi Flegrei, nel napoletano. Nove le scosse di terremoto registrate dai sismografi...

Sequenza sismica ai Campi Flegrei : una avvertita piu' forte poco fa a Pozzuoli. : Una Sequenza di scosse sismiche di lieve entità si è verificata nelle ultime ore nell'area dei Campi Flegrei, nel napoletano. Nove le scosse di terremoto registrate dai sismografi...

Vesuvio e Campi Flegrei - l'esperta di vulcani : "Prima un terremoto profondo - poi...". Come esploderà tutto : Un team di 96 persone per seguire ogni minima attività del Vesuvio, la bomba a orologeria italiana. A capo della squadra c'è Francesca Bianco, 58 anni, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano e tra i massimi esperti internazionali di vulcanologia. Lavora in uno dei luoghi più pericolosi del pianeta,

Terremoto - oggi trema il Sud Italia : si intensifica lo sciame sismico di Palmi - scosse anche sul Vesuvio - ai Campi Flegrei e sull’Etna : 1/20 ...

Napoli : scoperta tomba del II secolo a.C. nel parco archeologico dei Campi Flegrei : Nel parco archeologico dei Campi Flegrei, i ricercatori Priscilla Munzi, ricercatrice del Centre Jean Bérard, e Jean-Pierre Brun, professore del Collège de France, hanno rinvenuto una tomba dipinta datata al II secolo a.C., eccezionalmente conservata e immortalante la scena di un banchetto. Da diversi anni gli archeologi francesi conducono le loro ricerche nella zona situata immediatamente al di fuori di una delle porte principali delle ...

[L'inchiesta] Vivere sulla lava con il rischio eruzione - la grande paura dei Campi Flegrei : 257 scosse di terremoto e allarme giallo : "Pozzuoli è l'unica città al mondo costruita in un'area storicamente interessata da un fenomeno bradisismico". Il problema, però, è come è costruita. "Non ha manufatti idonei a resistere senza subire ...

Giornate Europee del Patrimonio in Campania : da Pompei ai Campi Flegrei tutti gli appuntamenti : Il 22 e il 23 Settembre sono le Giornate Europee del Patrimonio. Tra i diversi eventi, il Parco Archeologico di Pompei aprirà in orari straordinari e mostrando alcune domus chiuse al pubblico. Sarà possibile visitare il Parco dei Campi Flegrei e i cantieri didattici di Cuma accompagnati da studenti e archeologi esperti del Centre Jean Bernard.Continua a leggere

Protocollo di Chengdu - sinergia tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e l'Amministrazione dei Beni Culturali del Sichuan. : « Il Protocollo di Chengdu dimostra l ' evoluzione in chiave di politica internazionale della strategia culturale del Mibac, del MANN e del neonato Parco Archeologico dei Campi Flegrei spiega Paolo ...

Napoli : scossa di terremoto nei Campi Flegrei - aumentata la magnitudo dall'INGV - aggiornamenti : Boati e tremori in tarda serata a Pozzuoli, zona Antiniana. magnitudo aumentata in seguito alle analisi. Ve ne abbiamo già parlato ieri in questo articolo, ma facciamo un riepilogo : il sisma è...

Campi Flegrei : terremoto e boato ben avvertito tra Pozzuoli e Napoli - dati INGV : Tremori e boati nel napoletano. Epicentro su Pozzuoli, ma scossa molto superficiale. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi, 18 settembre 2018, esattamente alle 23.36, in...

Napoli - rischio eruzioni : presto le prove di evacuazione per i Campi Flegrei : Come ben si sa, a Napoli, in particolar modo nella cosiddetta area rossa, quella che riguarda il territorio del Vesuvio e dei Campi Flegrei, l'attività vulcanica fa preoccupare molto. Ecco perché nel capoluogo campano è in corso il simposio 'Cities on Volcanoes' che terminerà soltanto venerdì 7 settembre e al quale partecipano vulcanologi e sismologi provenienti da tutto il mondo. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, il piano di ...

Vulcani : nel 2019 test di evacuazione nei Campi Flegrei : “E’ necessario mettere in atto una esercitazione di evacuazione dei Campi Flegrei, coinvolgendo la popolazione e dando cosi’ loro il senso di quello che si sta facendo per fronteggiare il rischio Vulcanico“: lo ha dichiarato Luigi D’Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione Civile, in occasione della prima giornata del congresso “Cities on Volcanoes“, in corso a ...