Xiaomi lancia in Cina un nuovo caricabatterie economico con tre porte

Xiaomi lancia Mi Power Bank 2i Red Edition da 10000 mAh : Dopo Xiaomi Mi A2 Red Edition, il produttore cinese ha lanciato in India Mi Power Bank 2i da 10000 mAh nella colorazione rossa. Il Power Bank Xiaomi Mi Power Bank 2i Red Edition ha un corpo in lega di alluminio anodizzato ed è dotato di ricarica rapida a due vie. L'articolo Xiaomi lancia Mi Power Bank 2i Red Edition da 10000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia l’orologio da polso TwentySeventeen Light Watch : Xiaomi ha lanciato in Cina attraverso la piattaforma Youpin un nuovo prodotto: si tratta dell'orologio da polso meccanico TwentySeventeen Light Watch L'articolo Xiaomi lancia l’orologio da polso TwentySeventeen Light Watch proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia la Mijia Smart Home Camera con IA in Cina : Mijia Smart Home Camera è un nuovo dispositivo che sfrutta l'intelligenza artificiale lanciato da Xiaomi in Cina. Ecco le sue principali feature L'articolo Xiaomi lancia la Mijia Smart Home Camera con IA in Cina proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia in Italia MiBand 3 e un proiettore tutto da scoprire : Durante un apposito evento, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, Xiaomi ha fatto approdare in Europa, e quindi anche in Italia, MiBand 3 e il suo ultimo gioiellino: il Mi Laser Projector 150. MiBand 3 La famosissima smartband di Xiaomi non ha bisogno di presentazioni, parliamo della classica MiBand, nella sua terza variante. Il solito, classico braccialetto smart, dalla durata incredibile della batteria (1100 MaH) che ci permette di tener ...

Xiaomi lancia in Italia Mi Laser Projector 150" e la smartband dei miracoli Mi Band 3 - : Complessivamente i dispositivi Mi Ecosystem attivati nel mondo sono oltre 115 milioni, costituendo quella che la società definisce la più grande piattaforma consumer iOT al mondo. Tutto questo viene ...

Xiaomi lancia in Italia Mi Band 3 e Mi Laser Projector a prezzi niente male : Come annunciato nei giorni scorsi, Xiaomi ha presentato oggi due nuovi prodotti del proprio ecosistema, Mi Band 3 e Mi Laser Projector. L'articolo Xiaomi lancia in Italia Mi Band 3 e Mi Laser Projector a prezzi niente male proviene da TuttoAndroid.

In Cina lanciato lo Xiaomi Mi Max 3 Blue : Dalla Cina arriva la notizia dell'esordio di una nuova variante cromatica di Xiaomi Mi Max 3: si tratta della versione Blue. Ecco le sue feature L'articolo In Cina lanciato lo Xiaomi Mi Max 3 Blue proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia uno scalda acqua a gas a meno di 120 euro : Xiaomi presenta una caldaia a gas per produrre acqua calda, realizzata da Viomi e collegabile allo smartphone o a un termostato per controllare la temperatura. L'articolo Xiaomi lancia uno scalda acqua a gas a meno di 120 euro proviene da TuttoAndroid.