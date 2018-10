Tiziano Renzi vince la causa contro Travaglio e il Fatto Quotidiano

Sentenza contro il metodo Travaglio. Tiziano Renzi risarcito con 95 mila euro : Dire che uno “fa bancarotta”, se è soltanto indagato, è diffamazione. Nella Sentenza del tribunale di Firenze che condanna Marco Travaglio e dà ragione a Tiziano Renzi non c’è soltanto l’esito finale di una denuncia: c’è la radicale censura di un metodo. La cultura del sospetto, eretta a paradigma g

Tiziano Renzi - il Fatto assolto per i 4 articoli d’inchiesta : la condanna per un titolo e due commenti : Assoluzione per i quattro articoli di inchiesta, condanna per il titolo a uno di essi e per due commenti. Il Tribunale di Firenze ha condannato il Fatto Quotidiano a risarcire Tiziano Renzi con 95mila euro. Il padre dell’ex premier, a leggere la sentenza del giudice Lucia Schiaretti, è stato diffamato da due commenti del direttore Marco Travaglio (60mila euro) e da un titolo di un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano e da ...

MATTEO RENZI CONTRO MARCO TRAVAGLIO E IL FATTO QUOTIDIANO/ Condanna per diffamazione a papà Tiziano : i motivi : MATTEO RENZI CONTRO MARCO TRAVAGLIO e il FATTO QUOTIDIANO: “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano”. Risarcimento di 95mila euro. L'annuncio dell'ex premier(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Matteo Renzi contro Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano/ "Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano" : Matteo Renzi contro Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano: "Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano". Risarcimento di 95mila euro.

Matteo Renzi contro Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano/ “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano” : Matteo Renzi contro Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano: “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano”. Risarcimento di 95mila euro. L'annuncio dell'ex premier(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Tiziano Renzi e Laura Bovoli/ I genitori dell'ex premier rinviati a giudizio per false fatture (L'intervista) : Laura Bovoli e Tiziano Renzi, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di aver emesso false fatture. Prima udienza il 4 marzo 2019.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Csm - chi è il vicepresidente David Ermini : l’amico di Tiziano Renzi arrivato in Parlamento con il Pd di Matteo : Compagno di scuola di Maurizio Sarri, amico di vecchia data di Tiziano Renzi, è arrivato alla politica che conta grazie al figlio Matteo, che dal consiglio provinciale di Firenze lo ha portato fino in Parlamento. E adesso anche sulla poltrona di vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Un cursus honorum di tutto rispetto quello dell’avvocato David Ermini, eletto tra le polemiche come successore di Giovanni Legnini. Il ...

False fatture - chi è Luigi Dagostino : il «re degli outlet» - ex socio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli : FIRENZE - Luigi Dagostino è un imprenditore pugliese. Lo chiamano il «re degli outlet», è uno tosto, che ci sa fare, ha il pallino del business, annusa affari da ogni parte ed è apprezzato e stimato. ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli rinviati a giudizio : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell’ex presidente del Consiglio, Matteo, sono stati rinviati a giudizio dal Gip di Firenze, Silvia Romeo. Nei loro confronti l’accusa è di emissione di fatture false da parte di loro società. In particolare, nel mirino degli inquirenti sono finite due fatture, una da 20mila euro e l'altra da 140mila più Iva. Con loro, a processo anche l’imprenditore Luigi Dagostino: la prima udienza è prevista per il ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli rinviati a giudizio/ False fatture - i genitori dell'ex premier Matteo a processo : Firenze, genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per "fatture False": ultime notizie, decisione del Gip e primi commenti. A processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano Renzi(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 15:45:00 GMT)

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - genitori di Matteo Renzi - sono stati rinviati a giudizio per una storia di fatture false : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio per una storia di fatture false. Sarà processato, per la stessa storia, anche l’imprenditore Luigi Dagostino. Bovoli e Renzi sono accusati di aver emesso due fatture per The post Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio per una storia di fatture false appeared first on Il Post.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - i genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per false fatture : Grossissimi guai per mamma e papà di Matteo Renzi , la signora Laura Bovoli e Tiziano Renzi : i genitori dell'ex premier sono stati rinviati a giudizio dal gip di Firenze, Silvia Romeo , con l'accusa ...

FIRENZE “FATTURE FALSE” : GENITORI RENZI RINVIATI A GIUDIZIO/ Mamma Laura e papà Tiziano “tritacarne mediatico” : FIRENZE, GENITORI di Matteo RENZI RINVIATI a GIUDIZIO per "fatture false": ultime notizie, decisione del Gip e primi commenti. A processo Mamma Laura Bovoli e papà Tiziano RENZI(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:50:00 GMT)

Firenze - genitori Renzi rinviati a giudizio/ Gip "fatture false" : a processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano : Firenze, genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per 'fatture false': ultime notizie, a processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano Renzi.