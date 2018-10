‘Ndrangheta-Juventus | inchiesta Report | aggiornamenti shock | l”accordo’ sugli striscioni

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Questa sera sul’incredibilesullae le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. In basso un video di una intercettazione di febbraio 2014, qualche giorno prima del derby di Torino. Il security manager dei bianconeri Alessandro D’Angelo cerca di evitare lo sciopero degli ultras, e li aiuta a far entrare uno striscione inneggiante la tragedia di Superga. Dalle indagini è emerso che Andrea Agnelli, pur informato della trattativa con i tifosi, non sapeva che era stato il suo security manager a far entrare gli. Lo scopre il giorno dopo. Tuttavia non denuncia e qualche mese dopo anche l’altro autore degli, Raffaello Bucci, viene assunto per tenere i rapporti tra dirigenti, ultrà e forze dell’ordine. A #le ...