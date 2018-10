Moratti | Il calcio ha bisogno di facce nuove

Moratti - calcio ha bisogno di facce nuove : ANSA, - ROMA, 22 OTT - ''Il calcio ha bisogno di face nuove , credo e spero che questo succeda''. E' l'auspicio dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ai microfoni di Radio Anch'io lo sport nel giorno delle elezioni del nuovo presidente della Figc. ''Un campionato a 18 squadre - aggiunge Moratti di cui si era parlato come di un possibile candidato a capo della feder calcio - sarebbe ...

Inter - Moratti tende la mano ad Agnelli : “niente rancore dopo Calciopoli. Marotta? Lo vedrei bene in nerazzurro” : L’ex presidente dell’Inter ha apprezzato il gesto di Agnelli, sottolineando come il rancore per la vicenda Calciopoli sia svanito “La candidatura alla presidenza della Federcalcio? E’ stata una cosa molto carina da parte di Andrea (Agnelli ndr.), e molto coraggiosa. Era un qualche cosa che poteva trovare il disaccordo da parte dei tifosi, invece è stata una mossa molto simpatica che credo possa cancellare le ...