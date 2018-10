Monza | arriva la svolta | Brocchi è il nuovo allenatore

Monza - primo esonero dell’era Berlusconi : in panchina arriva Brocchi : L'ex allenatore di Milan e Brescia è stato scelto per prendere il posto dell'esonerato Marco Zaffaroni. L'articolo Monza, primo esonero dell’era Berlusconi: in panchina arriva Brocchi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MEETmeTONIGHT 2018 arriva anche a Monza! : MEETmeTONIGHT, l’iniziativa nata per avvicinare i cittadini di ogni età e formazione alle materie scientifiche che sembrano sempre più inaccessibili e complesse di quanto non siano, arriva per la prima volta anche a Monza. Una due giorni che dura fino a sera in entrambi i giorni, per vivere la scienza a tutto tondo e h24, o quasi. Affascinanti, sexy, alla portata di tutti, le scienze, che si tratti di medicina, economia, fisica, chimica ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “I piloti maggiordomi? Mi sono scusato con Bottas. Dobbiamo imparare la lezione di Monza” : In lunga intervista concessa ad Autosprint il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene è andato a toccare tutti i temi caldi del post GP d’Italia del Mondiale 2018 di Formula Uno, senza sottrarsi agli argomenti scottanti. Sulla definizione di piloti “maggiordomi” che Arrivabene aveva usato parlando dei giochi di squadra in Mercedes e non in Ferrari, il manager bresciano ha corretto il tiro: “Ero convinto che ...

Diretta/ Monza Brescia info streaming video e tv : probabili formazioni e orario - il nuovo arrivato : Diretta Monza Brescia, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole. Le due squadre scendono in campo giovedì allo stadio Brianteo(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:43:00 GMT)

F1 - Montezemolo a gamba tesa dopo il Gp di Monza : che stoccata alla Ferrari e ad Arrivabene : L’ex presidente del Cavallino ha lanciato velenose frecciatine dopo il Gp di Monza, accusando la Ferrari di non saper accettare la sconfitta Continuano le polemiche dopo il Gp di Monza, vinto da Lewis Hamilton davanti a Raikkonen e Bottas. L’esito della gara italiano ha lasciato numerosi strascichi, commentati nei giorni successivi da tifosi e addetti ai lavori. Photo4 / LaPresse Sull’argomento si è soffermato anche Luca ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi” : Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas non sono certo mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

