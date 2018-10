Massimo Giletti e l' amore | «Ho perso 4 kg | la mia donna si chiama tv»

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la minaccia dello spread : con chi si parla della - possibile - Apocalisse : Massimo Giletti torna in prima serata con Non è l'Arena : l'appuntamento è per domenica 21 ottobre, alle 20.30 su La7. Tra gli ospiti ci saranno il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri , ...

Massimo Giletti mi hanno costretto a lasciare la Rai : Massimo Giletti è stato ospite al programma “Un giorno da Pecora “su Rai Radio1, e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. «È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l’Arena – dice – Mi ha costretto ad andare via il direttore generale Orfeo, nella sua libertà assoluta. Poi mi sarebbe piaciuto che si fosse assunto la responsabilità di quel che è successo dopo». E ai conduttori che gli chiedono se quella di ...

Massimo Giletti torna in Rai - prima volta dalla cacciata. Sgancia la bomba : 'Ho una clausola nel contratto' : 'È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l' Arena ". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, è Massimo Giletti , conduttore e giornalista, attualmente alla guida ...

Massimo Giletti : 'Orfeo mi ha costretto a lasciare la Rai : fu una scelta politica' : Massimo Giletti, ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio1, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. ' È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l'Arena - dice - Mi ha costretto ...

Massimo Giletti : "Orfeo mi ha costretto ad andare via dalla Rai" : “E' la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l'Arena. Mi ha costretto ad andare via il Direttore Generale Orfeo, nella sua libertà assoluta. Poi mi sarebbe piaciuto che si fosse assunto la responsabilità di quel che è successo dopo”. Così Massimo Giletti ha risposto alle domande dei conduttori di Un Giorno da Pecora, nella puntata andata in onda oggi, venerdì 19 ottobre, su Rai Radio1. Una dichiarazione netta che lo ...

Massimo GIletti/ "Guardo alla Rai con grande amore. Tutto è partito con una chiamata al centralino" : Massimo GIletti a Sorrisi ha raccontato del grande successo di "Non è l'Arena", il talk show di La7 che ha registrato record di ascolti con Asia Argento(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 01:50:00 GMT)

Massimo Giletti - il dolore più profondo : 'E' una ferita che non si rimargina...' : Massimo Giletti si racconta in un'intervista per Tv Sorrisi e Canzoni . Quando parla della Rai, di cui ha fatto parte per tantissimi anni, fino all'anno scorso, ammette che è "una ferita ancora aperta"...

Massimo Giletti : “Ecco perché sono single - la Rai rappresenta una ferita aperta” : Massimo Giletti, l’addio alla Rai rappresenta ancora una ferita aperta Massimo Giletti si racconta in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore di Non è l’Arena non può di certo non parlare del suo addio alla Rai. Il grande cambiamento di rete è avvenuto lo scorso anno e quanto accaduto rappresenta per Giletti una […] L'articolo Massimo Giletti: “Ecco perché sono single, la Rai rappresenta una ferita ...

Massimo Giletti - puntata-bomba : scandali sessuali - abusi - chi avrà in studio a La7 : Anticipazioni per Non è l'Arena di Giletti del 14 ottobre: dalla parte delle donne. Stasera alle 20:30, su La7, Massimo Giletti condurrà la quarta puntata della nuova stagione di Non è l'Arena alla ...

Asia Argento in lacrime da Massimo Giletti : “Ferita da accuse di pedofilia. Vorrei tornare a X Factor”. Guarda il VIDEO : “Mi ha dato tanta forza il fatto che la gente fosse dalla mia parte. Mi ha veramente aiutato in un L'articolo Asia Argento in lacrime da Massimo Giletti: “Ferita da accuse di pedofilia. Vorrei tornare a X Factor”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Non è l'arena - appello di Massimo Giletti per Asia Argento ai produttori di X-Factor : ma proprio loro... : Dopo l'intervista ad Asia Argento a Non è l'arena, su La7, il conduttore Massimo Giletti, ha lanciato un appello a Sky : 'Confido nel fatto che dopo questa intervista ci sia uno spiraglio su X Factor :...

NON È L'ARENA - Massimo GILETTI/ Asia Argento - vittima e carnefice nel salotto di La7 : Asia Argento protagonista della seconda puntata di Non è L'ARENA. La sua intervista è destinata a fare il giro del mondo, come successo con Jimmy Bennett la settimana scorsa.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Asia Argento racconta (tutta) la sua verità sul caso Jimmy Bennett a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Poi le lacrime… : Asia Argento è un fiume in piena a Non è l’Arena: ospite nel salotto di Massimo Giletti, su La7, l’attrice e figlia d’arte ne ha per tutti. Scoppia in lacrime, si dimena, ‘prega’ i vertici di X-Factor affinché possa tornare lì dove le compete (con gli altri tre giudici che stanno spingendo fortissimo in questa direzione, ndr.). Asia Argento così si è vista poche volte: totalmente a nudo. Ma non senza vestiti, bensì ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti/ Ospiti e diretta - Asia Argento : l'intervista farà il giro del mondo : Asia Argento ha deciso di partecipare a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 nel prime time, la regista replica a Jimmy Bennett.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 20:30:00 GMT)