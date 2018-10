Maltempo | a Pescara diluvia senza sosta da 24 ore | 235mm di pioggia | ma la città regge

Maltempo Abruzzo - criticità a Pescara : il Comune attiva il Coc - “situazione sotto controllo” : Il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo, anche in considerazione dell’allerta meteo codice arancione emessa dalla Protezione civile regionale: lo prevede l’apposita ordinanza firmata dal sindaco, Marco Alessandrini. Una seconda ordinanza dispone, a causa del perdurare delle basse temperature, la possibilità di accendere in ...

Maltempo - allerta al centro-sud. Scuole chiuse e caos a Pescara - a Capri 100 mm di pioggia in cinque ore : 'Mi è molto chiaro che la politica significa scendere nel fango, affrontare questioni critiche e scegliere tra la soluzione più adeguata, non quella ideale,, anche a rischio di essere impopolari ' . '...

Maltempo - in Abruzzo è già … inverno! Pescara sott’acqua con +9°C in pieno giorno - tanta neve in montagna [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo : scuole chiuse a Pescara - sindaco si scusa per ritardo e disagi : Pescara - "L'Amministrazione è consapevole dei disagi e si scusa con la cittadinanza e la comunità che fa riferimento a Pescara, meta di migliaia di studenti pendolari, ma la decisione di sospendere la didattica con così poco preavviso, pur sapendo che avrebbe arrecato disagio, dipende proprio dalla necessità di dover dare priorità alla sicurezza". E' quanto dichiara il sindaco del capoluogo ...

Maltempo - scuole chiuse a Pescara : proteste per il ritardo dell’ordinanza - il sindaco si scusa : Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha deciso di chiudere le scuole questa mattina, con un’ordinanza preannunciata poco prima delle 8 su Facebook: numerosi i commenti dei cittadini sul social, sulla pagina ufficiale del Comune, oltre che davanti ai cancelli sbarrati degli istituti scolastici dove molti erano già arrivati. In un post successivo, pubblicato poco prima delle 10 il sindaco precisa: “L’Amministrazione è consapevole dei ...

Maltempo - scuole chiuse a Pescara : proteste per il ritardo dell’ordinanza : Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha deciso di chiudere le scuole questa mattina, con un’ordinanza preannunciata poco prima delle 8 su Facebook: numerosi i commenti dei cittadini sul social, sulla pagina ufficiale del Comune, oltre che davanti ai cancelli sbarrati degli istituti scolastici dove molti erano già arrivati. In un post successivo, pubblicato poco prima delle 10 il sindaco precisa: “L’Amministrazione è consapevole dei ...

Maltempo su Pescara il Sindaco chiude le scuole - ma molti studenti erano già in strada : Pescara - scuole chiuse oggi a Pescara per Maltempo. «A causa delle copiose piogge che si stanno abbattendo sulla città, del previsto peggioramento delle condizioni meteo e dei disagi che tale situazione arreca alla circolazione di diverse zone cittadine, il Sindaco Marco Alessandrini si prepara a firmare l'ordinanza di sospensione della didattica». È quanto pubblicato poco prima delle 8 sul sito e sulla pagina Facebook ...

Serie B - rinviata per il Maltempo Padova-Pescara : PADOVA - Non è nemmeno iniziata la gara, prevista per stasera, tra Padova e Pescara. Le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la serata ha infatti reso impossibile la disputa dell'...

Maltempo a Pescara - grosso albero crolla a piazza Italia : Un pino e’ caduto questo pomeriggio alle 18 a Pescara in piazza Italia accanto al palazzo ex Inps, a due passi da Palazzo di Citta’, a causa del Maltempo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area del parcheggio che era fortunatamente libera da persone e macchine. Sul posto, si e’ portato per un sopralluogo il vicesindaco Antonio ...