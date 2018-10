Le parole del vento

Michelle Hunziker e quelle ombre del suo passato. parole tristi che lasciano il segno : È una delle conduttrici più amate della televisione italiana ma Michelle Hunziker non ha affatto avuto una vita facile. Sapevamo già della sua infanzia difficile ma Michelle Hunziker è tornata sull’argomento intervistata su TV2000 per la prossima puntata di Ave Maria che andrà in onda martedì 23 ottobre 2018. “A un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l’amore di mio padre quando era sobrio – ha detto piena di ...

Spalletti distrugge Gattuso : parole al vetriolo contro il tecnico del Milan : Spalletti ha vinto il confronto diretto con Gattuso su tutti i fronti, dapprima in campo e poi fuori dal punto di vista dialettico Spalletti massacra Gattuso! Il tecnico dell’Inter ha avuto la meglio in campo, ma anche fuori nella guerra dialettica tra Inter e Milan. Gattuso ha parlato troppo presto, dicendo nel pre partita che i rossoneri avevano una maggior qualità tecnica. Non si è fatta attendere la dura replica Spallettiana nel ...

David e Victoria Beckham sono in crisi? Le parole del sexy campione fanno presagire il peggio : Le sue parole stanno facendo il giro del mondo e introducono l'ipotesi di una possibile separazione dalla moglie dopo quasi vent'anni di matrimonio . Se l'indiscrezione trovasse fondamento, sarebbe ...

GF Vip : Lory Del Santo vicina al crollo? Le parole del fidanzato : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip: la paura del fidanzato Come ben ricorderete, Lory Del Santo è entrata nella casa del GF Vip per superare la morte di suo figlio, recentemente scomparso. Prima di entrare all’interno del programma, la showgirl stava per cadere nel baratro della depressione. In quanto non dormiva e non mangiava, rimaneva tutto il giorno in casa a fissare il vuoto. A rivelarlo è stato Marco Cucolo, suo compagno ormai ...

Le parole forti del Papa in difesa della vita : E che cosa conduce l'uomo a rifiutare la vita? Sono gli idoli di questo mondo: il denaro - meglio togliere di mezzo questo, perché costerà -, il potere, il successo. Questi sono parametri errati per ...

«Eurodeputati del Pd finanziati da Soros» : polemica sulle parole di Foa : In un’intervista ad Haaretz ha parlato dell’imprenditore ungherese: «Non lo attaccano in quanto ebreo, non è antisemitismo» . La replica: accuse strumentali, non sono né razzista Gli eurodeputati Pd: diffama, ne risponderà in sede civile e penale

F1 – Prima giornata di prove disastrosa per Vettel ad Austin : le parole del ferrarista sulla penalità in griglia : Le parole di Sebastian Vettel dopo la Prima giornata di prove libere ad Austin: il tedesco certo della penalità sulla griglia di partenza del Gp degli Stati Uniti ancor Prima dell’ufficialità dei commissari Un venerdì di prove davvero particolare, oggi ad Austin: la pioggia ha rovinato la sessione delle Fp2, quasi nulla negli Stati Uniti. I piloti non hanno voluto rischiare troppo, girando in pista solo per pochissimo tempo. Il più ...

Mondiali Volley 2018 – Il coraggio di Paola Egonu : le parole dell’azzurra dopo la vittoria contro la Cina : Le emozioni di Paola Egonu dopo la semifinale di oggi tra Italia e Cina ai Mondiali di Volley 2018 Una mattinata incredibile, oggi, con la semifinale dei Mondiali di Volley 2018 tra Italia e Cina. Le azzurre di coach Mazzanti hanno avuto la meglio, al tie-break, sulle campionesse olimpiche in carica, staccando così il pass per una finale iridata che mancava all’Italia da ben 16 anni. AFP/LaPresse Protagonista indiscussa, Paola Egonu, ...

È finita tra David e Victoria Beckham? Le parole dell’ex calciatore non fanno ben sperare : David e Victoria Beckham potrebbero essersi lasciati: a far insospettire i fan le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana David Beckham e la moglie Victoria si sono lasciati o sono in crisi? Le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana hanno fatto drizzare le antenne ai fan della coppia. Le parole dell’ex centrocampista inglese, sex symbol internazionale, hanno insospettito proprio tutti i ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia in finale - le parole e la gioia delle azzurre. Mazzanti : “Il sogno è più avanti - prepariamo la Serbia” : Venerdì indimenticabile per l’Italia che ha battuto la Cina e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto le Campionesse Olimpiche al tie-break e si è guadagnata la possibilità di sfidare la Serbia nell’atto conclusivo della rassegna iridata che si giocherà domani a Yokohama (Giappone). Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. DAVIDE ...

Lino Guanciale - le parole dell'attore : 'Conforti è un personaggio a cui sono legatissimo' : Lino Guanciale, durante un'intervista a 'Di Più', ha posto l'accento sul legame con il personaggio di Claudio Conforti [VIDEO]. Giovedì 25 ottobre torna la seconda stagione de L'Allieva che vede l'attore abruzzese protagonista insieme con Alessandra Mastronardi. Il protagonista di 'Non Dirlo Al Mio Capo' si è mostrato felice per tornare a vestire i panni del medico ed ha emozionato il padre ed ha formato una coppia vincente con la Mastronardi ...

F1 - parole al miele di Alonso nei confronti di Hamilton : “è tra i migliori cinque piloti della storia” : Il pilota della McLaren ha esaltato il campione del mondo, inserendolo nella lista dei cinque migliori piloti al mondo Una vera e propria incoronazione, arrivata da un pilota che di storia della Formula 1 se ne intende. Lewis Hamilton non poteva ricevere investimento migliore da parte di Fernando Alonso che, parlando della velocità del britannico, lo ha inserito tra i cinque migliori piloti della storia. photo4/Lapresse parole importanti, ...

Rugby – Renato Giammarioli racconta il suo stile : le parole della terza linea delle Zebre : La terza linea Renato Giammarioli racconta il suo stile di Rugby La terza linea dello Zebre Rugby Club e della nazionale italiana Renato Giammarioli è pronto al rientro in campo. Il dopo essersi infortunato allo Stadio Lanfranchi nella vittoria dei bianconeri contro i gallesi Cardiff Blues del 15 Settembre scorso, il 23enne è pronto a fare il suo esordio stagionale nella coppa europea EPCR Challenge Cup 2018-29. Le Zebre sabato 20 Ottobre ...