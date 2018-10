Lasciate questo tavolo E gli africani gli distruggono la pizzeria

ilgiornale

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Gli aveva chiesto di lasciare ilad altri clienti, ma loro non l'hanno presa bene ed hanno lanciato un vero e proprio assalto al locale.È successo in unadi via Teodorico, a Roma, non lontano dalla Stazione Tiburtina. Secondo il resoconto di residenti e passanti, due stranieri di origine africana si sono seduti in uno dei tavolini all"aperto dell"attività, iniziando a consumare alcolici portati da casa. Quando il proprietario ha fatto loro notare che c"erano dei clienti in attesa deli due, probabilmente già in preda ai fumi dell"alcol, si sono scatenati.Alla coppia si sono aggiunti altri tre stranieri, anche loro, e insieme hanno assaltato la, con tanto di lancio di bottiglie e catene prese dai motorini parcheggiati davanti al locale. Tutto sotto gli occhi di famiglie e bambini che hanno lasciato il locale terrorizzati. Il proprietario, che ha ...