Jane Alexander | “Io e Elia Fongaro ci coccoliamo | sono confusa”

lanostratv

: RT @Enchanted_24: Jane Alexander è sinonimo di classe, eleganza, intelligenza, sensibilità oltre che talento ovviamente. È davvero una bell… - Mari29977075 : RT @Enchanted_24: Jane Alexander è sinonimo di classe, eleganza, intelligenza, sensibilità oltre che talento ovviamente. È davvero una bell… - Mari29977075 : RT @SimonTrasher: Ivan Cattaneo ha chiamato Jane Alexander 'Stronza e cagna', già dopo gli avvenimenti su ciò che disse sulle donne meritav… - Mari29977075 : RT @xCaaarlaa: Jane Alexander è la più gnocca di tutte #gfvip -

(Di martedì 23 ottobre 2018)sempre più vicini: lasi sta innamorando?è stata chiamata questa sera in diretta al GF Vip nella Mistery Room, per parlare die del suo futuro marito. Ilary Blasi ha parlato condi “un’intesa particolare” che si sta creando all’interno della Casa più spiata d’Italia, intesa confermata dalla diretta interessata. Laha infatti affermato che era tutto assolutamente vero: lei si era molto avvicinata all’ex velino di Strisci la Notizia, in quanto tutti lì dentro hanno bisogno di qualcuno che li supporti e che li voglia bene.ha quindi svelato di aver trovato tale persona in, anche se non ha voluto assicurare che tali sentimenti siano ricambiati da. Eppure sembrerebbe proprio che anche il bel velino non sia rimasto indifferente dalla sua coinquilina. La Blasi ha ...