Inter-Milan | Nainggolan minacciato di morte | il post del calciatore belga

Video/ Inter Milan (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Inter Milan (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, Derby della Madonnina, valido nella 9^ giornata del Campionato di Serie A e giocato a San Siro.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Inter-Milan - i figli di Wanda Nara scatenati : “noi vogliamo la figa a volontà” [VIDEO] : Inter-Milan, è andato in scena un match che ha regalato spettacolo ed emozioni, una partita avvincente fino all’ultimo minuto e deciso da Icardi in pieno recupero. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il successo in pieno recupero di Icardi rilancia l’Inter prepotentemente anche per la vittoria dello scudetto, dopo il passo falso di ieri della Juventus contro il ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi decide - Donnarumma tremendo - Higuain leone in gabbia Foto Errore di Donnarumma : video : Spalletti conduce il derby dall’inizio alla fine, lo vince utilizzando bene i cambi, non rischia nulla e crea tanto. Gattuso torna sulla terra: la squadra prende un altro gol

“Noi vogliamo la figa a volontà” - i folli ed imbarazzanti cori dei figli di Wanda Nara dopo il derby Inter-Milan [VIDEO] : Wanda Nara e i folli cori dei figli dopo la vittoria dell’Inter sul Milan: le parole dei bambini lasciano tutti a bocca aperta Mauro Icardi è l’uomo decisivo del derby Inter-Milan: l’attaccante argentino ha permesso al suo team di aggiudicarsi la vittoria della sfida con una rete al 93′. Una gioia immensa per Icardi e tutta la sua famiglia: l’argentino, al termine del match, si è subito recato dalla moglie ...

Inter-Milan – Il gesto romantico di Icardi dopo il gol decisivo fa emozionare Wanda [VIDEO] : Mauro Icari corre dalla sua Wanda, l’argentina scoppia in lacrime: il gesto romantico al termine del derby Inter-Milan Mauro Icardi è stato l’uomo decisivo del derby tra Inter e Milan: l’attaccante argentino ha portato i nerazzurri alla vittoria con una rete al 93′. Un’emozione incredibile per tutti i tifosi interisti, che ricorderanno sicuramente questo giorno speciale. Emozioni fortissime anche per Icardi e ...

Milan - Biglia polemico col Var : “Speravo Intervenisse - giocare 70' da ammonito mi ha condizionato” : Lucas Biglia non sicuramente disputato una buona partita, che può essere riassunta nel duro scontro di gioco con Radja Nainggolan: “A fine partita sono andato a parlare con Nainggolan e mi ha detto che aveva la caviglia dolorante e un po’ gonfia. Non ho nulla contro nessuno, è una giocata di campo e può succedere. Forse il Var poteva intervenire. Io non sono andato su Nainggolan, volevo solo chiudere il passaggio”, ha ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Milan - Gattuso riconosce i meriti dell’Inter : “Ai punti meritavano di più - polli noi a prendere gol al 92'” : Gennaro Gattuso, subito dopo la sconfitta nel derby, ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Ai punti l’Inter meritava qualcosa in più, ma se la partita fosse finita zero a zero ci sarebbero state tante cose positive per noi. La squadra è stata brava, potevamo palleggiare meglio. Forse abbiamo avuto paura, serviva più coraggio. Fino al 92′ abbiamo saputo soffrire, l’unico rammarico è che negli ultimi ...

Inter-Milan - due ragazze lasciano il numero di telefono ai calciatori : i nerazzurri vincono anche la sfida sexy [VIDEO] : Si è concluso il derby valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il derby tra Inter e Milan non ha regalato grande spettacolo ma comunque emozioni fino all’ultimo minuto con la rete nel finale dell’attaccante Mauro Icardi. Importante scatto in chiave Champions League per la squadra di Luciano Spalletti mentre passo falso pesante per Gattuso soprattutto per il morale. In serata è andata in scena la puntata de ...

Milan - Gattuso : "Ha meritato l'Inter. Donnarumma? Non è colpa sua" : Non pecca certo di sincerità. 'Ai punti ha meritato sicuramente l'Inter. Loro hanno giocato meglio di noi, ed è giusto che abbiano vinto'. Parla così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso dopo un derby ...