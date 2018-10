In Alto Adige vince Svp | vola la Lega Sorpresa da ex M5s

Terremoto politico in Alto Adige : Team Köllesperger del fuoriuscito M5S al secondo posto. In Trentino un voto su 4 alla Lega : Si rivelano un vero Terremoto politico le elezioni di provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. Il calo dei consensi della Suedtiroler Volkspartei, seppur non così marcato come sembrava fino a metà dello...

Elezioni provinciali in Trentino e Alto Adige - l’avanzata della Lega e del dissidente grillino : Era quello che aveva più da perdere e più di altri ha perso. Nelle Elezioni del consiglio provinciale, Svp, il partito locale che tradizionalmente rappresenta i gruppi linguistici tedesco e ladino in Alto Adige, scende al 41,9%. Rimane prima formazione politica, ma con una netta perdita di voti (10 punti percentuali) a favore della crescita della Lega che, nei quartieri popolari di Bolzano, sfiora il 30% diventando il primo partito. In Trentino ...

In Alto Adige vince Svp e vola la Lega - tonfo del Pd e di Fi - : Bolzano, 22 ott., askanews, - Sorpresa nella continuità in Alto Adige. La Svp si conferma il primo partito, al 41,7%, ma scendendo dal 45,7% di cinque anni fa. Ecco, invece, la novità: il Team ...

In Alto Adige vince Svp ma vola la Lega e ex M5s : Bolzano ha una nuova geografia politica: partito di maggioranza,Svp, è in calo ma la novità è il secondo partito, Team Koellensperger, composto da ex M5s, con 6 seggi. Il terzo è la Lega, 4 seggi, Pd dimezza le sue percentuali. ...

Elezioni Alto Adige - rottamata l’alleanza Svp-Pd : la Lega sfonda ed è prima a Bolzano. Boom dell’ex M5s tra i tedeschi : L’onda lunga nazionale raggiunge anche l’estremo lembo settentrionale dell’Italia. Le Elezioni provinciali a Bolzano (oggi lo scrutinio in Trentino) costituiscono una vera rivoluzione, che registra un calo della Südtiroler Volkspartei, il successo senza precedenti del Team Köllensperger (fuoriuscito di M5S), un balzo formidabile della Lega di Matteo Salvini, il calo del Pd che perde metà dei consensi e l’annichilimento di ...

Alto Adige : vince la Svp ma la Lega è terza - Pd e Fi ko : ... ma il suo segretario Alessandro Huber ora auspica di potersi sedere a un tavolo con i Verdi e Team Koellensperger 'per unire le forze e sottoporre una proposta politica alla Svp'.

Elezioni Alto Adige. Vince la Svp - bene la Lega. Ma la sorpresa è l'ex grillino : In Alto Adige il vincitore storico non cambia, ma cambia la portata della vittoria e anche la geografia del potere. La Svp cala ma non crolla, mentre la Lega vola. C'è poi un ex grillino che sorprende tutti: mentre tutti guardavano a destra, l'ex grillino Paul Koellensperger ha conquistato - quasi inosservato - il centro, portando a casa un successo mai visto prima in Alto Adige per una lista civica senza storia e senza legami con partiti ...

Elezioni Alto Adige - vince l’Svp ma è boom della Lega a Bolzano : Il Südtiroler Volkspartei perde consensi ma rimane saldamente il primo partito. Bomm della Lega a Bolzano ma è terzo partito in provincia dietro a lista civica dell'ex grillino Paul Koellensperger che alla fine si è imposta al secondo posto con il 15,2% dei consensi. Crollano Pd e M5S, esulta Salvini.Continua a leggere

Elezioni in Alto Adige - Köllesperger - ex M5S - spiazza tutti. Bolzano - Lega primo partito : ... anche se il suo segretario Alessandro Huber, ora auspica di potersi sedere a un tavolo con i Verdi e Team Koellensperger 'per unire le forze e sottoporre una proposta politica alla Svp'. Una sorta ...

Elezioni provinciali in Alto Adige : vince Svp - Lega primo partito a Bolzano : Il partito Svp Südtiroler Volkspartei vince le Elezioni in Alto Adige con il 41,9%, pari a 119.108 voti e 15 seggi, secondo i dati provvisori forniti dalla Centrale Elettorale della Provincia di...

Risultati elezioni regionali Trentino Alto Adige 2018/ Diretta - Trento-Bolzano : Svp 41 - 9% - boom ex M5s : elezioni regionali Trentino Alto Adige 2018: Diretta live voto a Trento e Bolzano. Risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:32:00 GMT)

Chi ha vinto le elezioni in Trentino-Alto Adige : A Bolzano gli autonomisti dovrebbero allearsi per la prima volta con il centrodestra, dopo un gran risultato della Lega; a Trento lo spoglio è ancora in corso The post Chi ha vinto le elezioni in Trentino-Alto Adige appeared first on Il Post.

Alto Adige : Svp supera il 40% - forti Team Koellensperger e Lega : La Suedtiroler Volkspartei si è confermato il partito di maggioranza in Alto Adige vincendo le elezioni provinciali con il 41,9% davanti alla sorpresa del Team Koellensperger, una sorta di Movimento 5 Stelle in salsa tedesca (15,2%) e alla Lega (11,1%), primo partito a Bolzano città col 27,8% e a Laives col 36,9% Per la Svp, storicamente partito di raccolta dell'elettorato di lingua tedesca, si tratta di un successo che ...

Terremoto politico in Alto Adige : Team Köllesperger del fuoriuscito M5S al secondo posto. Cresce la Lega - crolla Svp : Si rivelano un vero Terremoto politico le elezioni di provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. ...