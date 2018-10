Clima - sette nuove aree costiere a rischio inondazione in Italia : sette nuove aree costiere Italiane a rischio inondazione per l'innalzamento del Mar Mediterraneo sia a causa dei cambiamenti Climatici che delle caratteristiche geologiche della nostra penisola. È ...

Clima : a settembre 2018 temperature più alte della media stagionale in gran parte d’Europa : Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). C3S pubblica regolarmente bollettini Climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria superficiale globale e in altre variabili Climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

Aria tesa in via XX settembre. Ministero al lavoro sulle tabelle del Def - ma le parole di Di Maio e Borghi piombano come macigni su un Clima già teso : A via XX settembre il lavoro frenetico sulle tabelle del Def è ripreso stamattina all'alba. I tempi previsti per avere delle bozze dalla parvenza semi-definitiva era dato al primo pomeriggio. Poi, poco dopo le 9 del mattino, le agenzie hanno iniziato a battere le parole di Luigi Di Maio. Il vicepremier è tornato a battere sul tasto dei tecnici che sarebbero la resina che invischierebbe la corsa della legge di bilancio. E ancora una ...

Clima - Svizzera : caldo record nel Vallese a settembre : Secondo SRF Meteo, nella regione Svizzera del Vallese a settembre si sono registrate temperature in media più alte da quando si effettuano le rilevazioni (dal 1864). A Sion è stata registrata una temperatura media mensile di 18,7 gradi, che ha battuto il record di 18,4 °C del 2016. Anche nella valle di Goms, nell’Alto Vallese, è stato toccato un nuovo record, con una media mensile di 12,4°C. Anche le ore di sole sono risultate al di sopra ...

Zona Euro - stabile a settembre il Clima affari : Il clima affari nella Zona Euro si è mostrato stabile nel mese di settembre , non riuscendo ad invertire il trend di rallentamento rilevato per quattro mesi consecutivi. In base ai numeri forniti ...

Istat : aumenta il Clima di fiducia dei consumatori a settembre : Roma, 27 set., askanews, - A settembre l'Istat stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori che passa da 115,3 a 116; l'indice composito del clima di fiducia delle imprese mostra ...

Germania - Clima fiducia imprese cala meno del temuto a settembre : Roma, 24 set., askanews, - Lieve limatura del clima di fiducia delle imprese in Germania, con l'indice del centro studi Ifo sceso a 103,7 punti a settembre, a fronte dei 103,9 punti di agosto che ...

Clima : Guterres annuncia summit Clima Onu in settembre 2019

Clima : San Francisco capitale mondiale dell’ambiente dal 12 al 14 settembre : Nella giornata di ieri decine di migliaia i cittadini statunitensi hanno manifestato dell’ambito di “Rise for Climate”, marciando per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sui rischi legati ai cambiamenti Climatici e chiedendo di puntare sulle energie rinnovabili. Trentamila persone erano presenti a San Francisco in attesa del Global Climate Action Summit: la città californiana si prepara a diventare la capitale ...

Clima : la Climate Week tornerà a New York City dal 24 al 30 settembre 2018 : Il Sindaco de Blasio e NYC & Company, ente del turismo di New York City, hanno annunciato che la Climate Week tornerà a New York City dal 24 al 30 settembre 2018. Organizzata dalla associazione no-profit internazionale The Climate Group, la Climate Week NYC coinvolgerà leader internazionali dei settori pubblico, privato e governativo che si incontreranno per discutere dell’azione globale per il Clima a New York City, con il supporto di NYC ...

Clima - NASA : a settembre il lancio di ICESat-2 - il laser che misura il ghiaccio terrestre : E’ previsto per il mese prossimo il lancio in orbita di uno strumento laser che misurerà, con dettagli senza precedenti, nel variazioni dell’altezza del ghiaccio polare terrestre. Ice, Cloud and Land Elevation Satellite-2 (ICESat-2) verrà lanciato il 15 settembre dalla Base Aerea di Vandenberg in California: il suo scopo è monitorare il cambiamento medio annuale dell’altezza del ghiaccio che ricopre la Groenlandia e ...