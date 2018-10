Video Motogp | highlights Gp Giappone 2018 e classifica piloti | Marquez è campione del

MotoGP - i momenti chiave del 2018 in 10 Video : Il contatto tra Rossi e Marquez , GP Argentina, 8 aprile 2018, La gara di Termas de Rio Hondo è senza dubbio uno dei capitoli più accesi della rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Succede di ...

MotoGp – Crutchlow secondo a Motegi - Willow guarda la gara appena sveglia : il dolce Video della figlia di Cal : Willow guarda appena sveglia il Gp di Giappone: la figlia di Cal Crutchlow si gusta in tv la gara di MotoGp e fa una dichiarazione d’amore al suo papà Cal Crutchlow è stato impegnato in questo weekend in Giappone, dove si è svolto il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il pilota inglese si è piazzato sul secondo gradino del podio, rimanendo dietro solo a Marc Marquez, vincitore a Motegi del suo settimo titolo ...

MotoGp – Lorenzo in ‘pericolo’ anche in cabina di commento - ma per fortuna Jorge se la ride [Video] : Jorge Lorenzo rischia l’infortunio anche in cabina di commento a Motegi: il VIDEO esilarante Marc Marquez è campione del mondo: il pilota della Honda ha trionfato oggi al Gp del Giappone, complice anche la caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine della corsa di Motegi, aggiudicandosi il suo settimo titolo Mondiale a soli 25 anni. Grande assente, oggi a Motegi, Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato costretto a dichiarare ...

MotoGp – Che festa a Cervera per Marquez - tifosi impazziti nella città d’origine di Marc dopo la vittoria mondiale [Video] : Marc Marquez vince il settimo titolo mondiale a Motegi, il pilota spagnolo festeggiato a distanza nella sua città d’origine Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

MotoGp – ‘Level7’ - Marquez campione del Mondo a Motegi : festeggiamenti in stile Videogame per Marc [Video] : festeggiamenti in stile videogame per Marc Marquez a Motegi: ‘Level7’ raggiunto per lo spagnolo della Honda Marc Marquez è campione del Mondo per la settima volta: un traguardo incredibile per lo spagnolo della Honda che a soli 25 anni mette le mani sul suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, e lo fa nella casa del suo team dopo una gara impeccabile, aiutato dalla caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine ...

MotoGp – Dovizioso out - Andrea cade a Motegi e consegna il settimo titolo a Marquez [Video] : Andrea Dovizioso a due giri dalla fine del Gp del Giappone cade lasciando il via libera a Marquez: Marc vince il settimo titolo mondiale dopo il capitombolo del pilota italiano Andrea Dovizioso avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo ostacolo per Marc Marquez alla conquista del suo settimo titolo mondiale ed invece il pilota italiano, dopo essersi fatto sorpassare, è caduto per la troppa foga sul circuito di Motegi. A pochi giri dalla ...

MotoGp – Harakiri Iannone - il pilota della Suzuki si schianta in curva : il Video della caduta : Il VIDEO della caduta di Andrea Iannone sul circuito di Motegi, il pilota italiano a pochi giri dalla fine della gara si schianta in curva 10 Durante la gara che si sta disputando sul circuito di Montegi, Andrea Iannone è caduto schiantandosi in curva 10. Il pilota italiano della Suzuki, partito per il Gp di Giappone dalla quinta casella in griglia ha terminato la sua gara a pochi giri dal termine per una perdita del controllo della sua ...

MotoGp – Miller e Zarco rischiano il contatto - Marquez da urlo : il Video della partenza del Gp del Giappone : Dovizioso mantiene la prima posizione a Motegi: il VIDEO della partenza del Gp del Giappone E’ iniziato il Gp del Giappone: Dovizioso in pole position, seguito da Miller e Zarco, che hanno rischiato il contatto dopo lo spegnimento dei semafori. Buona partenza per Marc Marquez, che si è subito piazzato tra i migliori tre, mentre Valentino Rossi è riuscito a recuperare qualche posizione. Risucchiato invece l’altro pilota Yamaha, ...

Diretta MotoGp/ Streaming Video SKY gara live : vincitore - podio - cronaca (GP Giappone 2018 Motegi) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Giappone 2018 Motegi: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d’arrivo della corsa (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 00:45:00 GMT)

MotoGP - GP Giappone - soft o media? I migliori giri con gomma usata a confronto [Video] : Appuntamento a domani, ore 7.00 su Sky Sport MotoGP HD, per il via di questo Gran Premio del Giappone 2018. Condividi su WhatsApp MotoGP - GP Giappone, soft o media? I migliori giri con gomma usata a ...

MotoGP - Dovizioso firma la pole in Giappone - Marquez solo sesto : il punto di Antonio Boselli [Video] : Appuntamento a domattina, ore 7.00 su Sky Sport MotoGP, per il via di questo Gran Premio del Giappone 2018. Condividi su WhatsApp MotoGP - Dovizioso firma la pole in Giappone, Marquez solo sesto: il ...

MotoGp – Che ridere a Motegi : la maglietta del fan di Crutchlow è… esilarante [Video] : A Motegi un fan pazzo d’amore per Cal Crutchlow: la t-shirt indossata in tribuna è davvero esilarante Sono attualmente in corso le qualifiche del Gp del Giappone: a Motegi, solitamente, si incontrano tantissimi fan curiosi, ma ad attirare l’attenzione durante le Fp4 della weekend giapponese è stato un tifoso tutt’altro che asiatico. Pazzo di gioia al passaggio del suo pilota preferito, il fan in questione sfoggiava una ...

Diretta Motogp/ Streaming Video SKY qualifiche live : FP4 - Marquez subito veloce! Dovizioso insegue : Diretta Motogp Streaming video SKY qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Giappone 2018 Motegi live: cronaca e tempi , oggi 20 ottobre, .

Diretta MotoGp/ Streaming Video SKY qualifiche live : Bautista e Nakagami in Q2! Ora caccia alla pole position : Diretta MotoGp qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Giappone 2018 Motegi live: cronaca e tempi, tutto sulle sessioni in programma (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:21:00 GMT)