Teo Mammuccari “Ilary Blasi? Una sorella | quando ha lasciato Le Iene ho deciso di andare

Flavia Vento : “A Teo Mammuccari non devo niente. Mi ha fatto conoscere come “scema”. Mi ha rovinato l’immagine” : “A Teo Mammucari non devo niente, anzi se non avessi fatto Libero sarebbe stato meglio”. Flavia Vento non usa mezzi termini per riferirsi a Teo Mammucari, che la lanciò nel mondo dello spettacolo nei primi anni duemila come valletta nel suo programma di allora. Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da Me, la showgirl ha attaccato il conduttore, colpevole a suo dire di averla presentata al pubblico di Libero come “scema”, tenendola chiusa in ...