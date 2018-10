Ronza razzista a Brindisi | due migranti feriti

huffingtonpost

(Di domenica 21 ottobre 2018) Duesono stati, uno in modo grave, acon le mazze da baseball da una ronda, mentre una terza aggressione nei confronti di un giovane migrante sarebbe fallita per l'intervento di un passante. La notizia - pubblicata da giornali locali - è stata resa nota dal 'Forum provinciale per cambiare l'ordine delle cose che condanna gli episodi. Uno dei dueè Elija, segretario della comunità cittadina del Ghana, che vive e lavora ada diversi anni.Il secondo migrante ferito è un ragazzo del Senegal, residente attualmente nel dormitorio. Il primo sarebbe stato aggredito mentre tornava a casa dal lavoro, il secondo mentre stava per raggiungere la Caritas. Il terzo migrante si sarebbe salvato dall'aggressione della 'ronda' grazie all'intervento di un passante il quale ha urlato al gruppo di aggressori che avrebbe chiamato la ...