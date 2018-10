MotoGp | Marquez vince a Motegi ed è già campione del mondo

MotoGp - festeggiamenti esagerati per Marquez : allo spagnolo ‘esce’ la spalla e gliela rimette a posto il fratello! [VIDEO] : Durante i festeggiamenti dovuti alla vittoria del settimo titolo mondiale, a Marquez è uscita la spalla e ci ha pensato il fratello a metterla a posto “Mi è uscita la spalla quando ho abbracciato Rins dopo il giro d’onore, ho fatto un movimento sbagliato, per fortuna c’era vicino mio fratello che me l’ha rimessa dentro”. Così Marc Marquez dopo la conquista del settimo titolo mondiale, il 5° in MotoGp. “A ...

Marquez conquista il titolo iridato 2018 nella MotoGp ed Hamilton si appresta a fare altrettanto in Formula 1 : Per la cronaca, la Honda corona una giornata perfetta con il secondo posto di Cal Crutchlow , LCR Honda Castrol, , autore del quarto tempo in qualifica, che con il fuori pista di Dovizioso finisce ...

MotoGp - Giappone Marquez 'Decisiva la partenza. Spiace per Andrea - quest anno mi ha insegnato molto' : Ha abbracciato così forte il fratello che gli è uscita la spalla sinistra, quella infortunata. E Alex gliel'ha rimessa a posto. 'Mi sa che domattina, quando mi sveglio, farà un po' male. Non importa', ...

MotoGp - Doohan : «Marquez pilota eccezionale» : MOTEGI - 'Marc è un pilota eccezionale e merita tutto ciò che ha raggiunto a soli 25 anni'. Parola di Mick Doohan, cinque volte consecutive campione del mondo nella classe 500 dal 1994 al 1998, che si congratula con il fuoriclasse spagnolo della Honda. ' Ha disputato una stagione perfetta, con otto vittorie fino ad oggi e la capacità di conquistare il ...

MotoGp - Marquez vince in Giappone e si prende il settimo titolo. Rossi quarto : Alla prima occasione utile Marc Marquez conquista il settimo titolo mondiale della sua carriera. Ormai una formalità che il 25enne spagnolo ha concretizzato sulla pista di Motegi vincendo davanti a Cal Crutchlow e Alex Rins, con Andrea Dovizioso caduto a poche curve dal traguardo. Marquez vince il terzo mondiale di fila: sono cinque totali in MotoGp, a cui si aggiungono quelli in classe 125 e Moto2. Il suo obiettivo, chiaro anche se mai ...

MotoGp – Tutti i numeri e i record di Marquez campione del Mondo : Marc Marquez è campione del Mondo: Tutti i numeri e i record del 25enne pilota spagnolo Ottava vittoria stagionale, settimo titolo mondiale della carriera e quinto campionato mondiale MotoGp in sei anni. Questi i numeri da rullo compressore del neo campione del Mondo di MotoGp Marc Marquez che al Twin Ring Motegi ha messo ancora una volta Tutti in fila. Il venticinquenne spagnolo è il più giovane pilota nella storia di questo sport a ...

MotoGp – Marquez vince il settimo titolo mondiale : Lorenzo si complimenta sui social - ma non manca la frecciatina! : Jorge Lorenzo ed i complimenti a Marc Marquez per il titolo mondiale: il messaggio social del pilota della Ducati al suo prossimo compagno di box Jorge Lorenzo non ha potuto vivere le emozioni del Gp del Giappone direttamente dalla pista, a causa di un brutto infortunio, ma si è gustato con ogni probabilità la gara quasi come un qualsiasi altro spettatore. Lo spagnolo, subito dopo la bagarre di Motegi, si è complimentato con il rivale e ...

MotoGp - Marquez è campione del mondo. Dovi cade - Rossi quarto : Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la terza volta consecutiva, vincendo il Gran premio del Giappone disputato sulla pista di Motegi. Lo spagnolo della Honda ha approfittato della caduta al penultimo giro di ...