Minniti sarà o no il candidato renziano alla guida del Pd?

agi

: RT @ilcorvo20: Dunque Minniti dichiara di non essere il candidato renziano ma sarà alla Leopolda. Che come tutti sanno con Renzi non c'entr… - giovannimarang8 : RT @ilcorvo20: Dunque Minniti dichiara di non essere il candidato renziano ma sarà alla Leopolda. Che come tutti sanno con Renzi non c'entr… - VittorioPalumbo : RT @FurioGarbagnati: Dunque Minniti dichiara di non essere il candidato renziano ma sarà alla Leopolda. Che come tutti sanno con Renzi non… - papel61 : RT @ilcorvo20: Dunque Minniti dichiara di non essere il candidato renziano ma sarà alla Leopolda. Che come tutti sanno con Renzi non c'entr… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) La candidatura di Marco Minniti non arriva, "al momento". L'ex responsabile del Viminale dovrebbe sciogliere la sua riserva dopo il Forum del Partito Democratico in programma sabato e domenica prossimi a Milano. Questo, almeno, stando a quanto riferiscono fonti del partito vicine all'ex segretario. La posizione tenuta da Matteo Renzi rimane, sulla carta, quella del 'niente convocazione, niente candidato' e tuttavia le avanguardie renziane sono in azione ormai da settimane per arrivare a dama con la discesa in campo dell'ex ministro. Nel frattempo, Renzi ha messo in moto una macchina che sembra andare a pieni giri. la nuova formula della Leopolda La Leopolda che nelle parole del padrone di casa non avrebbe dovuto occuparsi di partito e congresso, offre segnali di riorganizzazione del fronte. Intanto nell'opera di 'reclutamento' ...